Saint-Maxime-du-Mont-Louis, le mardi 6 juillet 2021

Assemblée générale annuelle

du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie

– RAPPEL | Avis de convocation –

Bonjour à toutes et à tous,



Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) vous convie à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 13 juillet 2021 de 17 h à 19 h. Avec l’assouplissement récent des mesures sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, l’assemblée se déroulera en formule hybride avec deux modes de participation possibles : Participation en personne à la Pointe Sec située au 40, 7e rue Est à Saint-Maxime-du-Mont-Louis ( places limitées pour respecter les mesures sanitaires – un goûter sera servi)

à la située au 40, 7e rue Est à Saint-Maxime-du-Mont-Louis ( pour respecter les mesures sanitaires – un goûter sera servi) Participation en visioconférence à l’aide du logiciel ZOOM (les coordonnées de connexion vous seront communiquées ultérieurement suite à votre inscription à la rencontre) Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, la proposition d’ordre du jour de l’assemblée.



Cette rencontre sera l’occasion pour vous d’en apprendre plus sur les réalisations de notre organisme au cours de la dernière année, notamment sur les objectifs de conservation des milieux humides et hydriques élaborés après plus d’un an et demi d’efforts concertés avec les acteurs de l’eau du nord de la Gaspésie, dont les acteurs municipaux et les membres de la Table de concertation.



De plus, trois (3) sièges seront à combler au sein de notre conseil d’administration pour des mandats de deux ans : siège 4 (secteur économique), siège 6 (secteur communautaire) et siège 8 (citoyen).



Au niveau de notre Table de concertation, quatre (4) sièges élus seront également à combler pour des mandats de deux ans : représentant citoyen de la MRC de La Haute-Gaspésie et représentants des sous-secteurs « groupes environnementaux locaux », « entreprises récréotouristiques » et « associations de riverains »).



Merci de nous confirmer votre présence et votre mode de participation en remplissant le formulaire d’inscription électronique accessible en cliquant sur ce bouton :