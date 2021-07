Bonjour à vous,



Hé oui, la saison estivale approche à grands pas et je tenais à vous faire part de quelques informations avant mes vacances. Je serai absente du bureau du 16 juin au 3 juillet; n’hésitez pas à laisser votre message au 418 393-3535, et dès mon retour, il me fera un immense plaisir de vous contacter. À compter de juillet, vous pouvez venir me rencontrer dans mon bureau relocalisé temporairement chez Multi-Services au 86 St-François-Xavier Est à Grande-Vallée.



Voici quelques informations sur la Marche pour l’Alzheimer 2021



Vous avez sûrement lu et apprécié le message touchant de notre président d’honneur 2021, monsieur Bernard Beaudoin, qui a accepté avec fierté de soutenir notre point de service à cause de sa grande sensibilité à la maladie d’Alzheimer. Bernard a eu la responsabilité de s’occuper de sa mère Béatrice, cette femme que rien ne pouvait arrêter. En reconnaissance pour la bonté exemplaire de sa maman, notre président d’honneur nous a livré dans son témoignage des pistes de réflexion qui sont essentielles dans l’accompagnement de la personne atteinte de troubles neurocognitifs, les voici : N’attendez pas avant de crier au secours. N’ayez pas peur de les sortir; les gens sont très compréhensifs. N’ayez pas peur de leur rendre visite le plus souvent possible et de vous impliquer auprès des comités, car vous devenez ceux qui représentent leurs droits, leur dignité. De plus, il mentionne l’importance des services de la Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine d’où la nécessité d’une campagne annuelle de financement de la Marche pour l’Alzheimer.

Voici maintenant le panier de services à votre portée qui vous est offert avec respect et compassion par votre intervenante du point de services :

Écoute et suivi téléphonique

Soutien psychologique

Visite à domicile

Activités de stimulation à domicile

Sorties récréatives

Musique et mémoire

Café-rencontre

Rencontre individuelle et familiale

Conférence, formation, groupe de soutien

Les activités de financement pré-marche

Les membres du comité organisateur sont à l’œuvre depuis mars dernier et sont très fiers du recrutement des marcheurs élites et des activités qui s’organisent. Je vous invite à surveiller la page Facebook de la SAGÎM et le site et/ou babillard de notre Télévision communautaire, TVCE.



Du 4 au 26 septembre 2021, vous êtes invités à devenir marcheurs élites, en relevant un défi personnel sportif. Ce serait bien sûr un défi qui vous stimule et qui est à la hauteur de vos capacités. Si vous désirez participer, n’hésitez pas à me contacter.



Les maires de la MRC de la Côte-de-Gaspé, Noël Richard, Mélanie Clavet, Michèle Fournier, Délisca Ritchie-Roussy et Daniel Côté ont tous accepté d’être marcheurs élites ! Nous saluons leur esprit communautaire.

Madame Louiselle Fournier, marcheuse élite depuis 15 ans, va entreprendre sa levée de fonds avec sa Méga cueillette de bouteilles en collaboration avec l’Épicerie Lemieux et Les Produits Forestiers C.F. de Grande-Vallée. Surveillez la publicité pour la date exacte. Bravo pour ton leadership et ton engagement remarquable, Louiselle, car tu as vraiment la cause tatouée sur le cœur.



De plus, Louiselle a sollicité madame Sarah Fournier comme marcheuse élite. Sarah vous offre des billets pour un tirage d’un panier de produits d’érable d’une valeur de 100 $ et un certificat de 50 $ en produits d’érable de votre choix. Les billets sont au coût de 2 $ le billet ou 3 billets pour 5 $. Le tirage aura lieu le dimanche 5 septembre 2021. Merci du fond du cœur Aux Amoureux de l’érable, pour cette commandite.



Monsieur Bernard Beaudoin, président d’honneur, nous réserve plein de surprises durant la campagne de financement, surveillez la publicité !



Merci et bonne chance à tous les autres marcheurs élites qui ont déjà commencé leur sollicitation. Ensemble, on va plus loin !