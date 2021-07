Les membres du comité vous souhaitent un été rempli de belles randonnées avec vos familles et amis. Nous sommes particulièrement fiers de vous annoncer que nous avons désormais une page Facebook qui vous est accessible. Vous n’avez qu’à écrire : Sentier ornitho-écologique du Lac de la Ferme dans l’espace : recherchez de votre page. Nous vous invitons donc à consulter notre page et à vous en servir pour partager vos photos et commentaires. Nous pourrons ainsi mieux répondre à vos attentes. Le tirage au sort d’un prix est inscrit dans notre agenda parmi ceux et celles qui y auront publié une photo. Alors, amusez-vous!



À l’entrée du sentier, la pancarte de bienvenue est installée de même que celle de la carte du sentier. En la consultant, vous serez à même de vous orienter et d’y découvrir tous les points d’intérêt. Une version pour téléphone cellulaire est en préparation. Merci à Lin pour en avoir fait la cartographie. Des nichoirs sont installés dans le site de la volière et quatre bancs vous permettront de vous reposer, d’observer ou simplement de profiter du moment tout le long du sentier. Vous y serez à l’aise grâce au savoir-faire d’Éric.



Le projet Gazebo est accepté par le ministère de l’Éducation. La municipalité de Grande-Vallée et la MRC nous ont consenti chacune un montant de 2 500 $ complétant ainsi le budget alloué par le ministère. Il sera construit et placé aux Petites Baies comme observatoire dès que nous aurons reçu l’autorisation du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Les Petites Baies sont désormais inscrites dans la toponymie officielle et seront reconnues sur toutes les nouvelles cartes. Lin s’est chargé de toutes ces démarches avec beaucoup de patience et d’efficacité!

Le comité m’a chargé de concevoir un dépliant publicitaire à placer au kiosque touristique pour l’été. C’est fait, vous pourrez le voir et le donner à votre visite, toutes les informations pertinentes relatives au sentier y sont rassemblées et le feuillet est imprimé en couleur. Je remercie Annie pour son expertise en PowerPoint de même que Noël Denis pour la qualité de l’impression. Le sentier fera aussi l’objet d’une grande visibilité sur l’installation publicitaire vantant les attraits de la Municipalité au Belvédère ainsi que dans leur dépliant touristique.



Le 17 juin avait lieu la première visite au sentier par un groupe d’élèves, celui de madame Dany Bélanger lors d’une sortie éducative. Deux membres du comité Gisèle et Christina les ont accompagnés et ont à l’occasion fait le tirage de deux prix de participation. Les heureuses gagnantes sont Adèle Fournier et Olivia Côté. Félicitations!

Comme l’inauguration officielle du sentier n’aura pas lieu avant l’automne ou le printemps prochain, nous avons aussi procédé au tirage au sort d’un prix parmi tous ceux et celles qui ont généreusement commandité un panneau d’interprétation. Le prix est un superbe plateau entièrement réalisé par Dominique. Le sort a favorisé monsieur Jean-Yves Bernatchez. Bravo!



Profitez bien de votre sentier et au plaisir de s’y rencontrer!