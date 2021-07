L’écho de la Maison des Aînés

La Maison des Aînés se prépare doucement au déconfinement. Cela se fera lentement mais sûrement puisque nous avons été depuis le début de cette « Pandémie », à la fine pointe de la sécurité pour protéger la santé de nos résidents, nous comptons bien poursuivre sur cette lancée. Les informations pertinentes vous seront communiquées par le biais soit du journal ou par notre Page « Facebook ». Si vous n’êtes pas déjà amis de cette page, faites-le pour suivre les développements relatifs à notre résidence.



Pour ce qui est de la vie « normale » à la résidence nous continuons nos activités et nous avons depuis peu une nouvelle employée par le biais d’emploi étudiant. Maude sera avec nous pour l’été pour différentes tâches venant en aide aux préposées ou à l’animatrice en loisirs, ce qui est très apprécié.

Nos résidents quant à eux ont grande hâte du retour à la vie normale mais conservent le sourire malgré tout.

Nous aimerions aussi par le biais du journal offrir à ceux et celles qui le désirent l’opportunité de venir travailler à notre résidence comme préposé(e). La formation est offerte sur place. Vous pouvez contacter la direction au 418 393-2713 entre 8 h 30 et 15 h 30 du lundi au vendredi pour obtenir plus d’informations pour à ce sujet.



Sur ce, une bonne lecture à vous chers lecteurs du journal.



Et à la prochaine!