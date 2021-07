Avis de décès

L’équipe du Journal désire offrir ses sincères

condoléances aux familles éprouvées.



Gaston Young



Au CISSS de la Gaspésie – Centre d’hébergement Monseigneur-Ross, le 17 mai 2021, est décédé à l’âge de 83 ans monsieur Gaston Young, époux de madame Carmen Boucher et fils de feu monsieur Henri Young et de feu madame Claudia Roussy. Monsieur Young demeurait à Madeleine. Les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure. Monsieur Young laisse dans le deuil son épouse madame Carmen Boucher, ses enfants : Nelson (Chantal), Jerry (Nathalie) et Marlyn, ses petits-enfants, ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis. L’a précédé son fils Larry.



Noëlla Mathurin

Au CISSS de la Gaspésie, hôpital de Gaspé, paisiblement entourée de l’amour de sa famille le

30 mai 2021, s’est éteinte à l’âge de 62 ans et 4 mois, madame Noëlla Mathurin, épouse de monsieur Mario Côté demeurant à Cloridorme. Madame Mathurin laisse dans le deuil des êtres chers dont son époux, monsieur Mario Côté, sa mère dame Blandine Gaudreau, ses deux filles : Julie Côté (Claude Clavet) et Nancy Côté (Steeve Stevens);

4 petits-enfants : William, Émy-Rose, Justin et Rafaël; ses frères : Gaëtan, Richard, Noël et Guy; ses soeurs: Céline et Gaëtane; neveux, nièces, parents ainsi que de nombreux ami(e)s. Un recueillement familial ainsi qu’une célébration de la vie a eu lieu le samedi 5 juin 2021, en toute intimité, afin de respecter les règles liées à la situation actuelle.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada.



Marcelle Minville



Le 30 mai, à l’âge de 91 ans est décédée Marcelle Minville, épouse de feu Roger Martin.

Elle laisse dans le deuil ses enfants France, Guy et Daniel (Marie-Pierre), ses petits-enfants David, Philippe (Caroline), Guillaume, Pierre, Laurent, Samuel, Véronique, Nicolas et Frédéric, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Elle était native de Grande- Vallée et était la dernière survivante de la famille de Laurent Minville et Ida Gagné.

Les funérailles, ont eu lieu en l’église St-Georges le 9 juin 2021. Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer et à la fondation du CHUM.



Fernand Gaudreau



Au CISSS de la Gaspésie – CHSLD Mgr Ross, le 11 juin 2021, est décédé à l’âge de 85 ans, monsieur Fernand Gaudreau, époux de dame Irène Guillemette demeurant à Pointe-à-la-Frégate. Une célébration de sa vie a eu lieu samedi le 26 juin 2021 à la Résidence Harris Gleeton de Cloridorme. Monsieur Fernand Gaudreau laisse dans le deuil : son épouse dame Irène Guillemette, 1 fils Éric; 1 petit-fils Matisse; 3 soeurs : Fernande, Jacqueline et Denise; beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Parkinson Québec.