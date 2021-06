Vie municipale Grande-Vallée

Mois de l’embellissement

Avec la saison estivale à nos portes, la municipalité de Grande-Vallée invite ses citoyennes et ses citoyens à contribuer à la beauté du village en agissant pour assurer la propreté et l’aménagement adéquat de leurs propriétés. Dans cet esprit, lors de sa séance ordinaire de mai dernier, le conseil municipal a reconnu juin comme étant le mois de l’embellissement à Grande-Vallée.

Cette période concorde avec la collecte des gros rebuts de porte-à-porte, soit le 8 juin pour la rue de la Rivière et le 22 juin pour les autres secteurs.

Merci à l’avance à toute la population grande-valléenne de faire sa part !

Nouveautés réglementaires

Au cours des derniers mois, la municipalité a mis en place plusieurs nouveautés réglementaires dont elle souhaite rappeler l’existence à sa population.

Règlement sur l’aménagement et l’entretien des ponceaux et des fossés

Avec les investissements majeurs de 2020 et 2021 dans le réseau routier municipal de Grande-Vallée, la municipalité a adopté une nouvelle réglementation visant entre autres à assurer le maintien de l’efficacité du drainage de ses rues.

Ce nouveau règlement interdit formellement de remblayer ou d’obstruer l’écoulement de l’eau dans les fossés présents dans l’emprise des rues municipales. Advenant le besoin de franchir un fossé pour accéder à une entrée privée, l’installation d’un ponceau doit être autorisée et effectuée en respectant les balises indiquées dans le règlement (types, diamètre et longueur de ponceau, matériel granulaire à utiliser, pente, etc.). De plus, si l’aménagement d’un ponceau vise à traverser un cours d’eau, un certificat d’autorisation doit être demandé à la municipalité en remplissant le formulaire prévu à cette fin.

Avant d’entreprendre de tels travaux, vous êtes invités à communiquer avec le service de travaux publics de la municipalité afin de vous assurer de la conformité de vos interventions.

Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils

Toujours dans le but d’assurer la pérennité des investissements routiers réalisés l’automne dernier et à venir dans les prochaines semaines, le conseil municipal a adopté un règlement interdisant la circulation de camions et de véhicules-outils dans l’ensemble de ses rues municipales à l’exception des rues de la Rivière, Industrielle, du Quai et Fournier.

Ce règlement ne vise pas la circulation de camions effectuant des livraisons locales. Il entrera en vigueur lorsque que la signalisation indiquant l’interdiction de circulation des camions aura été installée dans les rues municipales visées par celui-ci.

Modification du règlement sur les chiens

En vue d’assurer l’applicabilité de la réglementation concernant les chiens, deux modifications ont récemment été apportées au précédent règlement adopté en 2020.

Premièrement, pour assurer la conformité avec la réglementation provinciale, la mention de races interdites dans la municipalité a été retirée. Par conséquent, la notion de chien dangereux n’est plus associée d’office à certaines races de chien, mais plutôt à leur comportement.

Deuxièmement, le renouvellement annuel de la licence d’un chien ne sera plus requis. Concrètement, ce changement implique que le propriétaire d’un chien devra enregistrer son chien auprès de la municipalité qu’une seule fois au montant de 25 $ (licence valide pour toute la vie du chien).

Avec l’entrée en vigueur du règlement modifié, la Sûreté du Québec pourra intervenir et faire respecter son application notamment en émettant des constats d’infraction. Les propriétaires de chiens non enregistrés sont donc appelés à communiquer avec la municipalité pour obtenir leur licence dans les meilleurs délais.

Règlement établissant un programme de revitalisation de la municipalité

Pour favoriser son développement socio-économique, la municipalité est fière d’avoir récemment mis en place un nouveau règlement visant la revitalisation de son cadre bâti résidentiel. Les grandes lignes de ce programme feront l’objet de la prochaine chronique municipale.

Pour en savoir plus, toute la réglementation municipale en vigueur peut être consultée sur le site Internet de la municipalité au http://www.grande-vallee.ca/fr/municipalite-reglements.php. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la municipalité pour obtenir des précisions quant à l’interprétation et l’application de ces règlements.