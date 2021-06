Le Centre d’action bénévole vous informe

Relocalisation du Centre d’action bénévole

Veuillez prendre note que les bureaux du Centre d’action bénévole sont temporairement relocalisés au sous-sol de Multi-Services situé au 86, rue Saint-François-Xavier Est, à Grande-Vallée. Par contre, la friperie est totalement fermée pour la durée des travaux. Nous gardons le même numéro de téléphone : 418 393-2689.

Le service de dépannage alimentaire

Le Centre d’action bénévole continuera d’offrir un service de dépannage alimentaire à la population du secteur l’Estran. Par contre, ce sera un service différent, étant donné nos locaux temporaires. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Laurence Bernatchez au 418 393-2689.

Service d’accompagnement-transport médical

Le Centre d’action bénévole offre un service de transport à prix modiques aux personnes ayant besoin d’un accompagnement médical et qui ne peuvent pas utiliser les autres moyens de transport. Ce service est accompli par des bénévoles qui sont disponibles pour vous accompagner directement à votre rendez-vous. Offert 365 jours par année, ce service s’adresse à deux types de clientèle : les 64 ans et moins à profil gériatrique, les personnes bénéficiant de la Sécurité du revenu ainsi que les personnes âgées de 65 ans et plus. Pour plus d’informations, contactez Gaétanne Normand au 418 393-2689.