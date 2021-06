Marcheurs élites recherchés

La Société Alzheimer Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine recrute des marcheurs élites

Depuis maintenant quinze ans, la campagne annuelle de financement de la Marche pour l’Alzheimer est la principale activité de collecte de fonds de la SAGÎM.

L’engagement d’un marcheur élite est de récolter un minimum de 200 $ en dons auprès de sa communauté, de sa famille ou de son entourage.

Comme marcheur élite, du 4 au 26 septembre 2021, tu seras invité, ainsi que les gens de ton entourage voulant t’accompagner, à relever un défi personnel sportif. Que ce soit une marche dans un nouveau sentier, une balade à vélo ou l’ascension d’une montagne, l’important c’est de choisir un défi qui te stimule et qui est à la hauteur de tes capacités. Si c’est possible, tu peux te prendre en photo ou faire une courte vidéo lors de ton défi et nous faire parvenir le tout afin d’inonder nos réseaux sociaux de vos réalisations.

L’argent amassé avec cette campagne de financement sert à offrir aux proches aidants et aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer des centaines d’heures d’aide et d’accompagnement.

Pour t’inscrire comme marcheur élite et obtenir ton formulaire ainsi qu’un dossard, il faut communiquer avec l’intervenant du point de service du secteur Estran / Murdochville : Marie-Berthe Bélanger, tél. : 418-393-2083, courriel : marieberthe.belanger@sagim.ca

Les entreprises et organismes peuvent également soutenir la SAGIM en donnant une commandite pour l’événement. N’hésitez pas à nous contacter pour connaître notre plan de visibilité.

Pour tout savoir sur la SAGÎM, visitez notre site Internet www.sagim.ca et suivez-nous sur Facebook : Société Alzheimer Gaspésie Iles de la Madeleine.