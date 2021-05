Grande-Vallée Municipalité nourricière – 2e phase de consultation citoyenne pour le choix des projets en alimentation qui seront mis en œuvre dans la prochaine année. Une rencontre en présence aura lieu le jeudi 3 juin 2021 dans la salle du sous-sol de l’Hôtel-de-Ville, dans le respect des mesures liées à la COVID-19.

Nous vous y attendons de 15h à 18h pour vous présenter, individuellement ou en petits groupes, le portrait de l’accès alimentaire de la municipalité, les résultats du sondage sur l’alimentation réalisé cet hiver et la liste des projets proposés pour améliorer l’accès à une alimentation locale, saine et solidaire. Discussion ouverte : vos idées et remarques seront les bienvenues.

De 18h30 à 20h30, une rencontre en grand groupe permettra aux citoyens et aux organismes souhaitant s’engager dans la mise en œuvre des projets de participer aux choix du ou des projets priorisés et à l’initiation des équipes de réalisation des projets retenus. (Rappel : un financement de la MRC permettra de faciliter leur mise en œuvre).

Une collation vous sera offerte avec la contribution du CAB

Inscription obligatoire auprès de olivier.deruelle@cotedegaspe.ca