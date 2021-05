Carte de membre 2021

Avec l’AGA maintenant derrière nous, le Journal entreprend officiellement sa campagne annuelle d’adhésion pour l’année 2021. Nous invitons donc nos lectrices et lecteurs à renouveler leur adhésion ou à devenir membre ou ami(e) du Journal pour la première fois. De la même manière, nous invitons les organismes du secteur bénéficiant de nos services à renouveler leur adhésion. Dans le contexte actuel, de nouvelles modalités d’adhésion et de paiements seront mises en place afin de réduire les contacts. Ainsi, bien qu’il soit toujours possible d’obtenir une carte de membre cartonnée et d’effectuer des paiements en argent comptant ou par chèque, l’envoi d’une carte de membre virtuelle et le recours aux transferts bancaires seront privilégiés. Pour toute question relative aux diverses procédures d’adhésion au Journal, je vous invite à communiquer avec notre coordonnateur par téléphone au 418-393-2205 ou par courriel à redaction@journallephare.org.

Voici les cartes:

Membre pour 10 $ : permet de supporter le journal et d’avoir votre numéro de téléphone cellulaire dans le bottin téléphonique de 2022.

Amis du Journal pour 30 $ : vous recevez les mêmes avantages que les membres mais votre contribution supplémentaire est grandement appréciée.

Les organismes de la communauté peuvent aussi nous supporter en achetant leur carte d’organisme pour 40 $.