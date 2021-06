Nouvelles de Carrefour 50+ de Petite-Vallée

C’est important de donner des nouvelles de notre CLUB 50+ de Petite-Vallée, même en ces temps de pandémie qui s’éternisent et nous devons demander à nos membres d’être patients et bientôt nous vaincrons cette terrible maladie. Heureusement peu de nos membres ont été malades de la COVID-19.

Permettez-moi de remercier très sincèrement les travailleurs de la santé qui font un travail remarquable.

Le Chœur de l’Estran est toujours en mode PAUSE tout en espérant une reprise pour bientôt avant la saison de l’été…Une année de Me… comme on dit souvent. Cependant, il est nécessaire de respecter les consignes. Le Club a cessé tous les rassemblements hebdomadaires. Bravo aux personnes qui ont pris du temps pour pratiquer, écouter leurs partitions et enregistrements de notre directeur. Nous étions à quelques semaines d’offrir nos concerts dans les municipalités du secteur. Peut-être pour bientôt?…

Les Jeux 50+ GÎM du 18 au 21 juin 2022

En 2022 les Jeux 50+ GÎM se tiendront dans notre Secteur de l’Estran… Nous étions prêts et avions mobilisé plusieurs bénévoles et responsables pour la tenue des Jeux. Nous reprendrons dès que possible nos activités en respectant les consignes. Quand?… Peut-être un peu plus tôt vers la fin du Festival et des spectacles au Théâtre…

Bientôt le comité des Jeux du secteur se mettra en marche et communiquera avec les responsables des différentes disciplines qui se tiendront dans les 4 municipalités. Bénévoles tenez-vous disponibles car nous aurons besoin de vous.

Les Municipalités et les Clubs 50+ travailleront à mobiliser toute la population du Secteur de l’Estran, les décideurs, les organismes et les bénévoles.

Préparons-nous déjà pour réussir un bel évènement. Nous aurons besoin de bénévoles dynamiques autant à l’accueil, la sécurité, le stationnement, juges et arbitres, préposés aux repas, entretien, etc… en plus de la préparation des disciplines, des terrains, des locaux et pour la logistique de l’organisation dans les 4 municipalités.

Pour le Club 50+ de Petite-Vallée, nos membres sont importants. Avec votre carte de membre, vous obtenez des rabais et privilèges. Pour devenir membre, contactez Paulette ou Jean responsables des cartes de membre 418-393-2883…

Merci à vous.