Notre église, notre fierté!

Nous sommes confiants de pouvoir commencer les réparations de notre église en 2021. Notre campagne de financement avance lentement mais sûrement. En ce 15 mars, nous sommes à 6 335 $ avec notre site internet (Gofundme Charity) et 8 252,50 $, dons versés par la poste et au bureau du presbytère. Ensemble, si nous faisons tous les efforts demandés, COVID-19 sera derrière nous et nous pourrons organiser diverses activités pour aider notre église.

Merci à Radio-Gaspésie pour la publicité offerte gratuitement à l’occasion de la vente des sacs de tangerines au Marché Tradition. (Jean-Pierre Béland). L’argent recueilli par cette activité servira pour les réparations de notre église.

Le 15 février dernier, nous avons déposé au Conseil du Patrimoine Religieux du Québec notre projet pour obtenir de l’aide. Nous vous informerons de tous les développements à ce sujet que nous espérons POSITIFS.

Nous sommes également à réorganiser les services à la communauté. L’assemblée de fabrique est complète : six marguillers, une présidente et une secrétaire-trésorière au bureau le lundi et le jeudi en avant-midi selon les disponibilités. Myriam Brousseau, marguillère, a accepté la responsabilité des funérailles. Nous ferons appel à d’autres bénévoles lorsqu’il s’agira d’organiser divers services