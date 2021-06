Mot du président

Chères lectrices et chers lecteurs, lors de sa dernière rencontre, le conseil d’administration du Journal a pris la décision de tenir son assemblée générale annuelle le mercredi 19 mai prochain à compter de 19 heures. Avec l’incertitude liée à la pandémie de la COVID-19 ainsi que l’évolution rapide des consignes sanitaires, cette assemblée sera virtuelle comme ce fut le cas en 2020.

Votre participation à l’AGA est l’occasion d’en apprendre davantage sur la situation actuelle de notre organisme et ses réalisations de la dernière année, mais également de voir comment vous pouvez vous impliquer pour contribuer activement à l’amélioration de notre média écrit communautaire. De plus, les membres présents pourront prendre connaissance du projet de refonte des règlements généraux soumis à l’assemblée générale par le conseil d’administration et procéder à la ratification des modifications proposées. Cette refonte était devenue essentielle considérant que la version actuelle des règlements généraux date de plus de dix ans.

Si vous êtes intéressé(e)s à prendre part à l’AGA, nous vous invitons à communiquer avec Noël Denis Samson, par courriel à redaction@journallephare.org ou par téléphone au (418) 393-2205. Il se fera un plaisir de vous transmettre la procédure et les coordonnées de connexion à la visioconférence.

En espérant vous voir (virtuellement) en grand nombre lors de l’AGA !