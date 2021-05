Mot du président

Chères lectrices et chers lecteurs,

Le printemps a débuté avec l’assouplissement des mesures sanitaires et la poursuite de la campagne de vaccination dans la région. Cette situation encourageante permet d’espérer un retour progressif à la normale de nos vies sociales et communautaires dans les prochains mois.

Dans ce contexte, la tenue de l’assemblée générale annuelle du Journal est repoussée d’avril à mai prochain afin d’évaluer la possibilité de la tenir en public en respectant les consignes de la santé publique. Une décision à cet égard sera prise prochainement par le conseil d’administration. Par conséquent, la formule et la date retenues pour l’AGA seront communiquées dans l’avis de convocation publié dans la prochaine parution du Journal.

De plus, je vous rappelle que le local du Journal est accessible au public dans le respect des mesures sanitaires actuellement en vigueur dont le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains. Il est donc toujours possible de recourir à nos services notamment pour l’impression ou la numérisation de documents essentiels. N’hésitez pas à les utiliser !

Bon printemps et bonne lecture !