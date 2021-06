Le Centre d’action bénévole vous informe

On déménage!

En mai, nous allons entreprendre de grands travaux de rénovation, bien nécessaires, pour réparer notre vieil immeuble. Ceci nous oblige à déménager dès le 10 mai. Heureusement nous n’irons pas loin, car Multi-Services a gracieusement offert de nous héberger temporairement au sous-sol de leur bureau au 86, rue Saint-François-Xavier Est, à Grande-Vallée. Nous garderons le même numéro de téléphone : 418-393-2689.

Le service de dépannage alimentaire

Le Centre d’action bénévole continuera d’offrir un service de dépannage alimentaire à la population du secteur l’Estran. Par contre, ce sera un service différent, étant donné nos locaux temporaires. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Laurence Bernatchez au 418-393-2689.

Service d’accompagnement-transport médical

Le Centre d’action bénévole offre un service de transport à prix modiques aux personnes ayant besoin d’un accompagnement médical et qui ne peuvent pas utiliser les autres moyens de transport. Ce service est accompli par des bénévoles qui sont disponibles pour vous accompagner directement à votre rendez-vous. Offert 365 jours par année, ce service s’adresse à deux types de clientèles : les 64 ans et moins à profil gériatrique, les personnes bénéficiant de la Sécurité du revenu ainsi que les personnes âgées de 65 ans et plus. Pour plus d’informations, contactez Gaétanne Normand au 418-393-2689.