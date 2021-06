La vaccination dans Mer et montagnes

La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec depuis plusieurs mois. La population attendait cet événement depuis le début de la pandémie. Enfin, ça y est! C’est commencé!

Elle a débuté avec les personnes plus vulnérables soient les personnes âgées vivant en CHSLD (Centre d’hébergement de soins de longue durée) et en RPA (Résidence pour personnes âgées).

Avec la disponibilité augmentée des vaccins, la vaccination a été étendue à d’autres groupes d’âges et à des clientèles cibles présentant des risques de complications face au virus de la COVID-19.

Voici quelques statistiques pour les amoureux de chiffres. Selon le CISSS de la Gaspésie, 37,8% de la population Mer et montagnes a été vaccinée au moment d’écrire ces lignes. Elle le fut principalement au point de vaccination installé à la salle communautaire Clairence-Minville de Grande-Vallée, les 27 mars ainsi que les 27 et 28 avril derniers. Elle reçut le vaccin Moderna de Pfizer.

Actuellement en Gaspésie, 34,4% de la population, tout âge confondu, a été vaccinée. Par groupe d’âge, 92,2% des personnes de 80 ans et plus, 83, 8% des personnes de 70 à 79 ans et 52,3% des personnes de 60 à 69 ans ont été vaccinées, avec l’un ou l’autre des vaccins disponibles.

Votre humble serviteur a été lui aussi vacciné dernièrement. Avec la polémique sur la possibilité d’effets indésirables d’un certain vaccin pour ne pas le nommer, des personnes peuvent être réfractaires ou craintives face à la vaccination. Ces craintes sont légitimes mais considérant les avantages versus les inconvénients, la décision peut être prise avec plus de lucidité quand nous avons toutes les informations en main