La route des trois moulins

Le Tibet a ses moulins à prières, la Hollande, ses moulins à vent, Nana Mouskouri les moulins de son cœur! Si les explorateurs ont découvert la route des Indes, si les Français ont batifolé sur la route des vins, si les Chinois ont défendu la route de la soie; nous, dans notre colonie bien-aimée on a le privilège de parcourir une route où il y a trois moulins.

À proximité du pont à Roméo se trouve par hasard, le moulin à Roméo! Bien niché pas loin de la rivière, il affiche fièrement une allure d’octogénaire fier sur sa personne. Je dirai sans tambour ni trompette, les quelques images qui me reviennent en tête de la vie de son maître, artisan du sciage. Je dis maître parce que Roméo était un homme brillant dans plusieurs domaines, d’un grand sérieux quand il le fallait, mais aussi très capable de dire les choses ou de relater les évènements de façon très humoristique. Alors que je lui avais apporté un énorme billot de cèdre par une journée caniculaire de juillet, en relevant sa calotte d’un doigt, il m’avait apostrophé en disant: c’est Poton! Puis en rebaissant sa calotte, il a repris : c’est Poton. C’est qui Poton? demande Jean mon garçon. À notre retour, il a appris que Poton c’était un monsieur qui sortait pour travailler uniquement les jours de grande canicule ou d’énorme tempête. Des fois, on le perdait pour le retrouver dans sa montagne tard le soir. Ainsi vivait monsieur Elzéar, le père d’Alphée, Jean-Paul, Édith, Philomène et compagnie.

Bâtir un moulin de sciage, élever des animaux, préparer le sol du jardin de façon professionnelle, exploiter une érablière et inventer les meilleurs produits : sucre, sirop, tire, beurre… c’était pour Roméo tout à fait naturel.

Roméo avait marié madame Irène Lachance, la sœur de Rita, toutes deux du Village en chanson. Roméo était très bel homme comme en font foi les photos d’archives qui circulent sur Facebook! Quand il fut épuisé de trouver des noms de baptême, sa famille comprenait huit enfants : deux filles et six garçons tout aussi pourvus que leurs parents en matière de talents! Les descendants de ce couple de bâtisseurs doués autant pour le chant, la musique, la menuiserie et l’acériculture leur font honneur.

Pour parfaire ma connaissance de ce moulin, qui de mieux placé que Lucien, fils de Roméo, considéré à Grande-Vallée, comme le gardien de notre mémoire ancestrale. Alors, ce collectionneur d’archives m’apprend l’historique de l’œuvre de son père. Voici:

Notre moulin fut construit en 1940 par Roméo Minville et Lucien Robinson, son beau-père (le deuxième mari de sa mère Élise Fournier).

En cette période où la guerre sévissait en Europe, le matériel était très rare. Il était presque impossible de trouver de l’acier. C’est pourquoi, tout ou presque tout a été fabriqué de bois. Nous pouvons remarquer les poulies, le chariot ainsi que le madrier qui sert à conduire la bille pour scier la planche d’un pouce. Ce madrier, c’est encore l’original. Il avait été poli à la varlope (rabot) en 1940. En 1946, le feu détruisit presque toute la forêt de la rivière Grande-Vallée. Tout ce qui était démontable a été démonté et étendu dans les champs avoisinants, car le feu pouvait détruire le moulin. Heureusement, ce ne fut pas le cas.

Vers la fin des années 50, il fut presque abandonné par son propriétaire qui devait se rendre travailler à l’extérieur, mais il avait pris soin de bien protéger les principaux équipements des intempéries. Nous lui en sommes très reconnaissants aujourd’hui.

Au début des années 70, ce fut la reconstruction, mais toujours avec les équipements originaux. En 1998, une nouvelle bâtisse protège et protègera le tout pour de nombreuses années encore, nous l’espérons.

Jusqu’à aujourd’hui, quatre moteurs ont fait tourner le moulin :

Un Chevrolet 1932; 6 cylindres

Un Chevrolet 1936; 6 cylindres

Un Ford 1959; 6 cylindres

Un Ford 1973; 8 cylindres, automatique S.V.P.

Ce moulin depuis plus de 80 ans, a rendu de nombreux services à son propriétaire, aux colons et à bien d’autres habitants de Grande-Vallée. En cette période où la liquidité était rare, ça ne coûtait pas cher pour se faire scier des billots. On pouvait ensuite construire maison, grange et autres bâtiments.

Aujourd’hui, il ne sert plus qu’à la famille. C’est surtout un bien patrimonial que nous voulons conserver en souvenir des bâtisseurs de notre village.

Merci Lucien pour tes précieuses informations et nous souhaitons de tout cœur que le moulin à monsieur Roméo obtienne un statut officiel dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Le deuxième moulin sur la route que vous pouvez observer depuis déjà plusieurs années, c’est celui à Ti-Mé. Louis-Aimé Fournier est un homme vaillant, c’est le cas de le dire! S’il n’a pas une stature de géant il en par contre toute l’énergie! Les vieux diraient: il est narfé!

Après avoir passé plusieurs années à travailler dans le bois et pour plusieurs compagnies : Julien Chicoine, Rexfor, Chic-Chocs, un jour Ti-Mé a eu envie de créer sa propre industrie pour en vivre sans être commandé comme s’il était un cheval. Accablé par la mort d’Alexandre, l’un de ses fils, il s’oblige à réagir en mettant sur pied d’autres entreprises telles : l’exploitation d’une érablière avec cabane à sucre, il fait l’acquisition d’équipements de machinerie lourde pour faire du défrichement, de la préparation de sol en vue d’y pratiquer une certaine agriculture. Son lot étant limité en surface cultivable, alors pour justifier l’achat de sa machinerie, il doit compter sur les terres d’autres propriétaires. Ti-Mé fait cela tout seul sauf en de rares occasions où il emploie quelques personnes pour le débitage de bois de chauffage afin d’approvisionner une bonne clientèle. Travail de titan que tout cela. Il se croit bâti en acier, mais la maladie le rattrape dans le détour. Cette année, il a dû passer deux mois à l’Hôpital Laval de Québec souffrant d’un cancer du poumon qu’il n’avait pas vu venir. Dure épreuve! Mais, pas assez dure pour l’empêcher de visualiser sa guérison en vue du plein travail que l’été lui apportera. Bel exemple de résilience!

Il a appris son métier de scieur en observant les travailleurs opérant dans les moulins du village. Pas de formation spécifique, mais de l’apprentissage sur le tas, donnée par des ouvriers et des scieurs d’expérience. Certains de ces hommes avaient appris quoi faire et comment le faire par une coulée de savoir provenant de leur père et quelques fois de leur grand-père. Le candidat scieur devait apprendre vite et dans le parfait! Ti-Mé m’a nommé deux personnes qui l’ont guidé dans son apprentissage. Du bon monde, Albini Gagné et Nérée Côté. Il a limité son commentaire là, point!

Quand Ti-Mé regarde son travail durant toutes ces années d’opération, il en conclut qu’il travaille à son moulin de huit à dix mois par année. Les deux mois restants, il utilise sa machinerie pour déneiger les entrées des maisons, du CLSC et des magasins. À ma question sur ses relations avec ses clients ou employés, Ti-Mé me répond : j’ai tâché de garder ma bonne volonté, j’ai répondu de façon civilisée à ceux qui étaient moins contents. À l’heure actuelle, je peux me présenter sans gêne devant des big shots ou autres qui m’ont accepté en sachant que personne n’est parfait en ce bas monde!

Bonne chance, Ti-Mé, nous te souhaitons de retrouver la santé rapidement afin de poursuivre ton œuvre utile.

À la fin de notre rencontre, Ti-Mé m’a gratifié d’une digression concernant son grand-père Zéphirin. Pas commode le bonhomme! Malin, gueulard, astineux, lui et Médé se sont obstinés toute leur vie durant à savoir qui saignerait le plus gros cochon pour l’Immaculée en décembre. Médé dit un jour : Firin, mon cochon pèse déjà 500 livres. On en était qu’à la Toussaint. Firin a répondu : T’AS MENTI! Toute la colonie l’a entendu! Maurice Duplessis a lui aussi fait l’objet de plusieurs joutes verbales frôlant la bataille entre un rouge et un bleu. La politique c’était un sujet grave qui demandait grande conviction, genre injecté par intraveineuse. Mais en dépit de tous ses défauts, Zéphirin avait un bon cœur. Clément le père de Ti-Mé était la douceur même. Il réconfortait les victimes du grand-père.

M’ayant ouvert la porte de la digression, j’en ai profité pour lui raconter, à mon tour l’anecdote suivante : – maman nous dit : vous allez aider monsieur Firin à rentrer son foin. Nous avions entre 8 et 12 ans. Nous y sommes allés deux après-midi, dardés par le soleil! À la fin de la corvée, monsieur Firin nous fait venir près de lui et nous dit : bon, c’est le temps de vous payer, combien voulez-vous? Nérée prend la parole et l’assure que maman nous a bien avertis de ne pas nous faire payer. Ouais, ouais, je vais vous donner ce que ça vaut! Monsieur Firin met la main dans sa poche de culotte puis il nous donne un gros 10 cents à chacun ! Personne n’a parlé, mais Régis, outré, a lancé son gros dix cents au loin sous les yeux scandalisés de monsieur Firin. Monsieur Firin choqué, lui a dit : toé, tu ne r’viendras pas l’an prochain!

Ensuite, dans mon pèlerinage sur la route, j’ai pu observer le nouveau moulin à Emmanuel Minville. Je les ai interrogés, lui et sa compagne sur l’industrie dont ils sont occupés à donner vie dans son tout neuf et magnifique bâtiment. Manu voulait une entreprise à son nom développant des produits de sciage étant donné qu’il y en a une forte demande sur le marché.

Son amour pour la nature est très fort. Il possède la terre de son grand-père. Sa vénération et son respect pour le bois c’est à son père Henri-Georges, qu’il les doit. Ce dernier était bûcheron, mais il a aussi été agriculteur, chasseur, pêcheur. Tout petit, son père amenait Manu avec lui dans son sac à dos pour courir les bois. La chasse et la pêche font partie aussi de ses grandes passions. Sa mère pour sa part, l’a toujours taquiné lui racontant qu’il était né dans la souche à Vio!

Manu a été dès sa tendre enfance, le sujet de cette légende. C’est par une journée de plein soleil que ses parents dans une randonnée en forêt, ont profité de la douceur du temps pour s’adonner aux activités nécessaires à la conception d’un enfant! Est-il nécessaire d’aller plus loin? Oui! Les ébats dont il est question se sont produits sur une souche, la souche à Vio. Quand le bébé fut devenu enfant, les parents prenaient plaisir à lui raconter qu’il était vraiment né dans la souche à Vio. L’enfant aimait l’histoire et demandait souvent à son père de la raconter. Cette aventure est devenue légende, la souche à Vio est devenue la souche à Manu. C’est pour cela qu’aujourd’hui, Emmanuel civilise la forêt. Il y puise l’amour de la nature: les fleurs sauvages, les arbres, les mousses, les oiseaux et toutes les bêtes des montagnes. Si bien que l’on comprend pourquoi Manu affiche cette stature imposante et enveloppante d’un grand arbre mature projetant autour de lui une aura de force et de caractère tel un ombrage bienveillant.

Actuellement, Manu est seul comme propriétaire, d’autres personnes le rejoindront éventuellement. (Quatre têtes valent mieux qu’une seule, dit-il!) Une compagnie? une coopérative? Il admet qu’il est très difficile d’opérer une coopérative dans ce domaine.

De nombreux produits seront issus de la scierie : bois d’oeuvre, qu’il soit brut ou fini, revêtement extérieur et intérieur, paillis de jardins et d’aménagement, bois de chauffage et autres. Le volet administration sera assuré par une personne compétente partageant la même vision que le propriétaire.

À l’heure actuelle, l’entreprise exporte déjà certaines de leurs commandes en dehors de notre région pour Fruits de mer du Québec. Cependant, le but est de prioriser les ventes locales et régionales. Les frais de transport exorbitants sont ainsi évités. De plus, le service est personnalisé et rapide.

Manu est très conscient de la concurrence, surtout depuis la dernière année, l’engouement pour les petits moulins se fait sentir. Mais il est très confiant, grâce à ses années d’expérience et à la formation qu’il a reçue concernant le fonctionnement de sa machinerie ultramoderne.

Le moulin de Manu opère avec une technologie propre aux équipements entièrement électriques. Il innove vers des pratiques écoresponsables. La matière première est 100% exploitée et la croissance sera propre et durable. Actuellement, les exigences du ministère de l’Environnement sont observées, ce dont le couple est très fier. Contribuons tous ensemble à faire vivre nos entreprises locales et encourageons une économie verte! De dire Manu aux gens de son village. Tant qu’il y aura du bois et de la demande, nous serons à la disposition de notre clientèle. Nous sommes fiers de nous approvisionner localement chez GDS, auprès des Entreprises Clairence-Minville et auprès du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.

Les opérations sont déjà commencées et l’entreprise compte bien être opérationnelle à 150% dès le début juin! Souhaitons tout le succès possible à cette nouvelle entreprise!

Dans un prochain journal, je vous relaterai l’histoire des autres moulins qui ont jalonné la route de la rivière, dont on ne voit plus les vestiges, mais qui sont encore présents dans la mémoire des gens.