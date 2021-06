Des nouvelles de la Maison des Aînés

Le printemps est à nos portes avec ses couleurs et ses arômes bienfaisants, nos résidents (tes) ont bien hâte de se promener dehors et profiter des bienfaits de l’air pur et du soleil tout en se protégeant bien évidemment. Les activités et les messes 2 fois semaine sont les bienvenues pour nos aînés.

Pour ce qui est de la lecture ce mois-ci, c’est moi qui vous recommande « La petite fille du Phare » de Christophe Ferré.

Morgane et Hélouân ont laissé leur bébé de dix jours, Gaëlle, à son frère adolescent Arthur, le temps d’une soirée dans un bar proche de leur villa, mais au retour un berceau vide les attend. Aucune effraction, pas de demande de rançon. Les pistes se multiplient mais l’enquête n’avance pas. Pourtant un mois plus tard, le miracle : Gaëlle est rendue à ses parents. Le soulagement l’emporte sur l’incompréhension, sauf pour Arthur qui est convaincu que ce bébé n’est pas sa sœur…

Après avoir commencé ce livre vous ne voudrez plus le refermer sans en connaître la fin… Aux Éditions France loisirs.

Bon printemps à tous nos lecteurs(trices)