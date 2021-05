Des nouvelles de la Maison des Aînés…

Et qu’arrive le printemps !

Les résidents étaient tous heureux d’accueillir en mars mesdames Réjeanne Chicoine de Cloridorme et Blandine Boulet de Petite-Vallée; avec leur arrivée nous sommes complets. Nous leur souhaitons la bienvenue et que leur séjour parmi nous soit empreint de bonne humeur.

Pour ce qui est du club de lecture ce mois-ci, madame Marcelle Lamy vous recommande « Confession d’une sage-femme » de Diane Chamberlain que vous trouverez dans notre bibliothèque aussitôt que la COVID-19 le permettra. Il se peut qu’il soit disponible à la bibliothèque municipale de Grande-Vallée.

C’est l’histoire d’une sage-femme à qui il arrive un accident lors d’un accouchement et elle devra répondre de ce qu’elle a fait pour que personne ne se doute de rien mais… juste à l’entendre me faire une description sommaire j’avais envie de le lire. Bonne lecture !

En avril nous aurons la grande joie de célébrer les 99 ans de monsieur Mathias Coulombe et les 97 ans de madame Jeanne-d’Arc Lebreux. Ce sont nos deux plus âgés mais qu’à cela ne tienne ils participent tous les deux aux activités et ce, de façon régulière. Bravo! Cela n’enlève rien aux autres résidents mais comme dirais Joseph-Arthur : nous trouvons ça digne de mention !

Malgré COVID nous essayons d’apporter de la joie et des sourires à la Maison des Aînés. À la prochaine !