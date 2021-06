La bibliothèque a besoin de vous

Beaucoup d’entre vous ont remarqué que la bibliothèque Esdras-Minville n’ouvre plus en soirée. Ce n’est pas par mauvaise volonté, mais bien parce que nous manquons de bénévoles.

En fait, pour bien desservir toute la population de Grande-Vallée et Petite-Vallée, il faudrait pouvoir ouvrir la bibliothèque quelques heures à chaque fin de semaine. Ainsi, les familles et les travailleurs pourraient venir emprunter des livres et – lorsque la situation sanitaire le permettra – participer à des activités.

Nous n’aurions besoin que de quelques personnes qui accepteraient de donner deux heures de leur temps une fin de semaine par mois. Ces personnes recevraient une mini-formation pour travailler à la bibliothèque et auraient l’appui de la responsable.

Être bénévole à la bibliothèque, c’est agréable et cela vous permet de contribuer à la vie culturelle de votre communauté. Cela vous tente? Communiquez avec nous à l’adresse courriel biblio@grande-vallee.ca

Merci.