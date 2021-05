Avis de décès

Victorine Dunn

Au Centre d’hébergement de la Mitis, le 3 février 2021, est décédée à l’âge de 82 ans et 3 mois, madame Victorine Dunn, demeurant à Mont-Joli et autrefois de Grande-Vallée. Elle était l’épouse de monsieur Borromée Richard. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Baptiste Dunn et de feu madame Emma Cloutier.

La famille de madame Victorine Dunn a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure.

Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Borromée; ses enfants Victorin, Yannick (Marie-Noëlle Minville); ses petits-enfants; Marianne, Yannick, Laurier; son arrière-petite-fille Rosalie; ses frères et sœurs Lucette Cloutier, Jean-B.Cloutier, Serge-M. Cloutier, Géolin Cloutier, Charles Dunn; ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Richard; neveux, nièces; cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.

Les membres de la famille remercient toutes les personnes qui leur témoigneront des marques de sympathie.

Colette Huet

Au CISSS de la Gaspésie – CHSLD Mgr Ross, le 6 mars 2021, est décédée à l’âge de 89 ans, dame Colette Huet, épouse de feu monsieur Ludovic Coulombe demeurant à Grande-Vallée.

Une célébration de sa vie a eu lieu le 11 mars 2021 à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Grande-Vallée.

Madame Colette Huet laisse dans le deuil : ses enfants : Gaétan (Suzanne), Solange, Mario (Anik), Gérald (Luz-Marina), André (Martine), Claude (Ghislaine); ses petits-enfants : Renée-Claude, Julien et Ludovic; 1 soeur : Gilberte; beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que parents et amis.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Gaspé.

Borromée Richard

Au Centre d’hébergement de la Mitis, le 9 mars 2021, est décédé à l’âge de 88 ans et 3 mois, monsieur Borromée Richard, demeurant à Mont-Joli et autrefois de Grande-Vallée. Il était l’époux de feu dame Victorine Dunn. Il était le fils de feu monsieur Ligourie Richard et de feu madame Marguerite Fournier.

La famille de monsieur Borromée Richard a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure.

Il laisse dans le deuil ses enfants Victorin, Yannick (Marie-Noëlle Minville); ses petits-enfants; Yannick, Marianne, Laurier; son arrière-petite-fille Rosalie; ses sœurs; Anne-Marie, Réjeanne, Carolle, Lise; ses beaux-frères de la famille Dunn et Cloutier; neveux, nièces; cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.

Les membres de la famille remercient toutes les personnes qui leur témoigneront des marques de sympathie