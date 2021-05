Nouvelles de Carrefour 50+ de Petite-Vallée

C’est toujours un plaisir de vous donner des nouvelles du CLUB 50+ de Petite-Vallée, même en ces temps difficiles. Bientôt il nous sera possible de reprendre certaines de nos activités, en respectant des consignes nécessaires au maintien de la santé de tous nos membres.

Le Chœur de l’Estran reprendra bientôt la préparation d’un nouveau concert pour le printemps, l’été ou l’automne… Nous ferons connaître les dates dès que nous reprendrons les rencontres de groupes. En mars dernier, nous étions à terminer la préparation de notre concert quand tout a basculé, mais avec quelques répétitions nous pourrons reprendre le temps perdu.

Les jeux 50+ GÎM reportés en juin 2022

Autre projet que nous avons reporté mais tout aussi audacieux et important est celui de la tenue des Jeux 50 ans+ de la GÎM dans notre beau secteur de l’Estran. Nous étions prêts et avions obtenu la mobilisation de toutes les municipalités de l’Estran, des club 50+, des infrastructures de la commission scolaire, du Village en chanson et de tous les hébergements du secteur. Nous nous remettrons en marche pour 2022 afin d’accueillir et réussir un tel évènement. Nous aurons besoin de bénévoles dynamiques à l’accueil, à la sécurité, au stationnement et à toute la logistique de l’organisation.

Nous regrouperons nos forces pour accueillir de nombreux participants et participantes partout chez nous et ce, afin d’offrir des jeux inoubliables empreints de notre couleur locale.

L’importance de nos membres

Pour le Club 50 ans+ de Petite-Vallée, nos membres sont importants. C’est pourquoi nous voulons toujours vous en donner plus avec les rabais et privilèges que procurent la carte de membre Carrefour 50+ du Québec. Plus de 90% ont renouvelé leur carte de membre même en ces temps difficiles…MERCI et si d’autres personnes désirent devenir membre 418-393-2083 (Réjean et Marie-Berthe).

Dans les prochaines semaines, nous reprendrons là où nous en étions et toujours en collaboration avec la municipalité et du Village en chanson de Petite-Vallée. Ouf, enfin nous voyons la lumière au bout du tunnel…