Des nouvelles de la Maison des Aînés

En ce temps de pandémie, il faut user d’originalité pour que ce soit agréable pour tous et toutes dans notre résidence. Nous avons donc fait l’achat de nouveaux jeux grâce à une petite subvention de la Fédération de Loisirs en Institution du Québec pour distraire nos résidents. Nous essayons toujours de garder la bonne humeur avec nos discussions de groupe après chaque activité. Le Quizz de chaque semaine leur permet de garder une mémoire active.

La musique pourra reprendre aussi avec la distanciation sociale bien évidemment et ce, seulement pour les résidents.

Nous avons mis sur pied une toute nouvelle activité : Le club de lecture. Nous avons de bonnes lectrices et elles pourront échanger entre elles et vous faire part de leurs découvertes littéraires. Ce mois-ci c’est madame Solange Bonneau qui nous propose le roman Fidélités de Barbara Delinsky. C’est l’histoire de Sabrina qui a fait un mauvais mariage et elle veut tenir son engagement même si son mari se montre incapable d’aimer leur fils handicapé. Puis elle fait la connaissance d’un journaliste d’investigation qui s’intéresse aux parents d’enfants spéciaux; vous voulez découvrir la suite, procurez-vous ce livre à la bibliothèque. Madame Marie- Rose Minville, quant à elle est à lire la biographie de Pauline Marois, Madame Marcelle Lamy a choisi la trilogie La fille du Cardinal; à suivre à notre prochaine chronique. Bonne lecture.

Nos résidents, comme vous tous, chers lecteurs(trices) ont hâte que tout revienne à la normale. Malgré cette pandémie, la vie est agréable à la Maison des Aînés.

À la prochaine !