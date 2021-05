Sauvés des eaux!

La rivière a toujours été un terrain de jeu idéal pour nos petits-enfants. Pour nous aussi d’ailleurs, lorsque nous étions jeunes. Mais les mesures de sécurité dont ont bénéficié nos petits-enfants n’existaient pas à notre époque. C’était un éden sous l’œil de Dieu qui voyait tout, mais sans intervenir à la façon des humains lors de nos incartades. Les attraits des multiples explorations auxquels nous succombions sur ses rivages, jamais nos parents n’auraient pu les imaginer! Dans cette bienheureuse insouciance, nous évoluions sans réaliser les dangers que pouvait receler cette rivière. À ma connaissance, il n’y a eu qu’un seul jeune homme qui y a perdu la vie. Il s’agit de Ti-Zour à monsieur Albert Francoeur qui s’est noyé à la « grand fosse », étant allé s’y rafraîchir juste après le souper.

La rivière Grande-Vallée coule du sud vers le nord en serpentant une vallée créée par les glaciers dans les temps immémoriaux. Elle prend sa source dans les montagnes de l’arrière-pays et cascade tumultueuse et rapide avant d’arriver dans une plaine faite de terres d’alluvions ou de résidus de glaciers. Des battures se forment, dues aux passages des rapides. Puis la pente de la rivière se redresse et coule plus lentement. Sur son parcours tout au long de la Colonie, on pouvait trouver des traces d’une faune telle : chevreuils, orignaux, renards, castors, rats musqués, porcs-épics, une grande variété d’oiseaux et une foule de petits rongeurs dont la taupe étoilée. Le tourbillonnement des eaux à la fonte des neiges au printemps ou les déluges en été, y avaient créé des enchevêtrements propices à la création de fosses accueillant truites et saumons. En passant près de chez nous, des arbres arrachés par le courant et piqués dans une courbe au fond de gravier avaient créé, au fil du temps, une jolie petite île que l’on qualifiait d’île au trésor. C’est là que nous devenions des Robinson Crusoé!

Les amas de sable, gravier, galets qui s’amoncèlent lorsque la rivière devient paresseuse ont pour effets d’obstruer son passage et de provoquer des débordements en période de crue. Le lit de la rivière, rempli de sable, de roches, etc., il lui faut donc trouver une issue. Comme les terres d’alluvions sont de nature friable, c’est là que commencent l’érosion et les débordements. Et dans le cas de la rivière Grande-Vallée, l’érosion peut digérer plusieurs mètres de terrain par année et même la rivière peut quitter son lit et se frayer un chemin ailleurs causant des dégâts aux biens publics comme aux biens privés. Au cours des décennies précédentes, malgré les travaux réalisés, la nature a toujours repris ses droits.

Face à notre maison, nous bénéficions de quelques petits avantages aux méfaits causés par la rivière. On y trouvait des murs taillés par l’érosion dans les berges où les hirondelles de rivage creusaient des trous pour y bâtir leur nid que l’on observait avec fascination. Notre île au trésor était peuplée d’arbres, d’arbustes, de petits arbres fruitiers, de fleurs abritant ainsi de nombreux oiseaux. Et bien sûr, nous bénéficions d’un banc de sable très accueillant après la baignade. Un vrai paradis!

Sur le banc de sable fin et chaud, près de la petite île, nous, les quatre plus âgés de la famille, nous nous amusions à construire des châteaux, à ériger des routes, à élever des montagnes. Nous ne possédions pas de talents d’artiste ni d’architecte, mais nos constructions nous comblaient. Autour de nous, les oiseaux chantaient. Un martin-pêcheur battant des ailes, fidèle à ses gènes, se cherchait tous les jours, un souper de truites arc-en-ciel. Dû à une digue de castor construite en aval, un fort courant avait creusé une fosse très profonde.

À un moment donné, nous avons aperçu, à une dizaine de mètres de nous, flottant sur l’eau, comme une petite branche qui semblait être accrochée à quelque chose de plus massif sous l’onde. Ayant soupçonné un phénomène étrange, nous avons laissé nos jeux d’ingénieurs civils pour tenter d’attraper cette petite chose intrigante. En nous approchant, nous avons reconnu avec stupéfaction notre petit frère Bona, le bras hors de l’eau. Pour tout dire, il avait déserté la maison pour venir nous rejoindre. Il faut ajouter que pour se rendre à l’île, il lui fallait traverser un bras de la rivière où la profondeur de l’eau lui avait fait perdre pied. Nérée lui a promptement saisi le bras et a extrait son petit corps hors de l’eau pour le coucher sur le sable fin. Inanimé! Seigneur s’il fallait qu’il soit mort! Aucune apparence de respiration. Nous n’avions pas suivi de cours de sauvetage ni de RCR. Qu’à cela ne tienne, on le tourne sur le ventre et on applique des petites tapes entre ses épaules. Soudain, il tressaute, de l’eau a jailli de sa bouche et de son nez. Ouf! Une respiration, une toux insistante. Un oeil s’ouvre. L’autre œil s’ouvre. Il est sauvé le petit bonhomme! Nous, on recommence à respirer! Bona, s’est ainsi noyé quelques fois avant de savoir nager. Mais, chaque fois, nous étions là pour le rescaper. Comme la fois où il avait culbuté dans la digue de castor!

J’ai aussi en mémoire un autre sauvetage qui ne s’oublie pas. Vous pouvez comprendre que la plaine où se situe la Colonie de Grande-Vallée comporte aussi des milieux humides, riches en pacages, mais aussi parfois dangereux même s’ils sont éloignés de la rivière.

Un matin, nous avions attelé notre jument et comme elle trouvait que ma voix lui convenait, elle semblait aimer que je sois son meneur. Nous nous apprêtions à quitter pour les champs lorsque Ti-Mi à monsieur Mathias est arrivé à la course. Tout essoufflé, il nous met au courant de son problème : son cheval est resté pris, avalé complètement par un trou de swamp. Il nous demande expressément de venir avec La Queen, notre jument, pour une ultime tentative de sauvetage. Ça presse! Même si on n’a aucune idée de l’aide que l’on apportera au cheval de Ti-Mi. En chemin, il nous tient un discours de désespoir: – ah, il doit être trop tard! – ah ça ne sert à rien de se presser. Ti-Pitt doit être mort! Ça fouette l’équipe! Les sauveteurs arrivent à grand train par un coteau qui nous permet de voir le trou dans la swamp où se trouve le cheval. Ti-Mi nous assure qu’il est là même si nous ne le voyons pas. Soudain, estomaqués, nous apercevons un énorme jet de vase noire qui sort du trou. Dans cette explosion, nous entrevoyons la tête du cheval. Il se débat et lutte dans ce trou qui semble ne pas avoir de fond. On perd le cheval. Chacun de ses mouvements l’enlise de nouveau. Imperturbable avec un calme olympien, papa prend la chaine accrochée aux traits de l’attelage de notre jument et à ses risques et périls approche du trou de vase. Nous, on est pétrifiés! Papa attend que le cheval de Ti-Mi refasse surface. Ça y est, le revoilà. Papa a juste le temps de lui passer la chaine autour du cou qu’il me hurle – ENVOYE! Comme dans un effet cinématographique, l’action dans ma tête semble se dérouler au ralenti. On se croirait dans un film. Cependant, en temps réel, je réagis au quart de tour et commande impérativement à notre jument en la houspillant d’un coup de cordeau. Sentant l’urgence, elle s’élance menaçant ainsi d’arracher la tête du pauvre Ti-Pitt. Oups! Ultime effort, celui-ci s’arc-boute et s’extirpe du trou. Soulagé et dégoulinant de sueurs, Ti-Mi en braille!

Voici son cheval épuisé et effoiré sur la terre ferme. La swamp a bien failli être son cimetière. Sa tête au repos sur sa gauche, la langue noire de terre, les yeux aveuglés par la boue, il n’a pas le goût de ruer dans les brancards ou de prendre le mors aux dents! Nous étions fiers, pis pas à peu près! Arrive, tout échevelée, madame Marie-Luce, la mère de Ti-Mi. Une chaudière d’avoine chaude à la main, elle invite la bête à prendre ce remède de colon. Ti-Pitt se redresse un peu, salue madame Marie-Luce en pointant les oreilles et plonge la gueule dans l’avoine. Puis, laborieusement la bête se relève, s’ébroue et pousse un hennissement libérateur.

Dans l’après-midi, à notre grand désarroi, Ti-Pitt traînait seul une herse à disques normalement tirée par deux chevaux.

Un lourd karma pour cette bête de somme!