Le Centre d’action bénévole vous informe

Le service de dépannage alimentaire

Le Centre d’action bénévole offre toujours son service de dépannage alimentaire à la population du secteur l’Estran. Plus précisément, ce service vient en aide à une clientèle élargie qui comprend les travailleurs à faible revenu, les bénéficiaires de la Sécurité du revenu, les familles et les personnes âgées. À cet effet, une banque alimentaire qui se situe directement au Centre est mise à la disposition des bénéficiaires afin qu’ils aient accès à différents aliments, et ce, gratuitement. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Laurence Bernatchez au 418-393-2689.

Service d’accompagnement-transport médical

Le Centre d’action bénévole offre un service de transport à prix modiques aux personnes ayant besoin d’un accompagnement médical et qui ne peuvent pas utiliser les autres moyens de transport. Ce service est accompli par des bénévoles qui sont disponibles pour vous accompagner directement à votre rendez-vous. Offert 365 jours par année, ce service s’adresse à deux types de clientèle : les 64 ans et moins à profil gériatrique, les personnes bénéficiant de la Sécurité du revenu ainsi que les personnes âgées de 65 ans et plus. Pour plus d’informations, contactez Gaétanne Normand au 418-393-2689