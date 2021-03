Les 100 ans de Blanche Lachance

Aujourd’hui 3 mars 2021. Oui, Blanche Lachance a 100 ans. Elle qui voulait seulement rejoindre l’âge de son père, soit 93 ans… mais surprise, elle l’a dépassé et est arrivée au chiffre magique convoité par la plupart d’entre nous. Si la tendance se maintient, elle ne sera pas la seule fille de Charles et Emma Boulet à revendiquer cet âge vénérable. Les 2 autres, Rita et Aline, sont sur ses traces.

Aujourd’hui, c’est de Blanche qu’on parle. Née à Petite-Vallée le 3 mars 1921, elle est le 5e enfant d’une famille de 9, dont 5 filles et 4 garçons. Elle épousa Gustave Brousseau le 24 juin 1939 à Grande-Vallée. De cette union sont nés

3 enfants : Réal, Odette et Florian. Malheureusement, Réal est décédé dans la fleur de l’âge et elle a perdu son époux en 1985. La plus grande partie de sa vie s’est déroulée à Petite-Vallée mais la famille a vécu à Montréal durant plusieurs années. Aujourd’hui elle réside à Mont-Louis plus près de sa fille qui habite Mont-Saint-Pierre.

Dans cette famille, le 3 du mois est très important.

Leur mère Emma Boulet est née le 3 juin,

Blanche le 3 mars,

Rita le 3 octobre et

Aline le 3 février.

La naissance de 1921 la plus importante est celle de Blanche mais d’autres aussi sont nés la même année :

Maurice Richard le 4 août,

Émile Genest le 27 juillet,

Jacques Ferron le 2 janvier,

Pierre Laporte le 25 février,

Simone Signoret le 25 mars

…Blanche a survécu à tout ce beau monde.

Cette année-là, la coupe Stanley fut gagnée par les Sénateurs d’Ottawa ce qui veut dire que ce n’était pas toujours les Canadiens qui remportaient ce fameux trophée.

Elle a vécu sous le règne de :

9 papes,

4 rois d’Angleterre,

16 premiers ministres du Canada,

19 premiers ministres du Québec.

Je ne lui ai pas posé de questions mais je suis certain que ma tante Blanche est contente de son parcours, qu’elle a eu beaucoup de bonheur et d’amour malgré les moments de tristesse que lui a apporté sa longue vie. Toute la famille lui souhaite la santé et encore de très beaux jours ensoleillés