L’abbé Jules Bélanger est décédé le 5 février dernier à l’âge de 91 ans. L’abbé Jules laisse dans le deuil ses sœurs et frères ainsi que les autres membre de sa famille et amis, sans oublier ses confrères prêtres diocésains. La célébration des funérailles de l’abbé Jules Bélanger aura lieu à la cathédrale de Gaspé samedi le 13 février à 10 h 00. En raison de la pandémie, seulement 25 personnes pourront être admises à la célébration dans le respect des normes sanitaires. Vous pourrez suivre la célébration des funérailles en direct en visitant le site web du Salon funéraire H-G DIVISION. Aller voir l’avis de décès de l’abbé Jules Bélanger, et cliquez sur le lien : WEBDIFFUSION.

Nos condoléances à tous les membres de la famille.

Pour avoir accès à l’avis de décès, veuillez cliquer sur ce lien :

Salon funéraire H-G DIVISION