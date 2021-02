Pont Galipeault Grande-Vallée

Québec accorde

103 000 $ à la Municipalité de Grande-Vallée pour valoriser le pont Galipeault

Québec, le 18 janvier 2021. – Le gouvernement du Québec accorde 103 000 $ à la Municipalité de Grande-Vallée pour la transformation du pont Galipeault en pont chantant. La création de cette attraction ludique, dont le coût total est estimé à 200 000 $, permettra de mettre en valeur ce bien d’intérêt patrimonial et de diversifier l’offre culturelle et touristique de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, madame Marie-Eve Proulx, en a fait l’annonce aujourd’hui.

La contribution gouvernementale est issue du Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR), volet 2 – Soutien aux projets économiques.

Citations :

« En appuyant la valorisation du pont Galipeault, nous démontrons une fois de plus notre volonté de miser sur la vitalité des régions du Québec. Il est important de soutenir les projets porteurs qui ouvrent la voie à des initiatives nouvelles et originales. La dernière saison estivale a témoigné de l’intérêt marqué de la population québécoise pour la découverte de son propre territoire. L’offre touristique de Grande-Vallée sera renforcée et davantage de gens pourront visiter ce lieu incontournable. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Nous nous réjouissons de l’appui du gouvernement du Québec à notre municipalité. Ce soutien permettra la mise en valeur du pont Galipeault et sa transformation en véritable pont chantant. Qu’ils soient seuls ou en famille, les visiteurs s’y rendront pour vivre une expérience unique au Québec, ce qui stimulera le tourisme dans notre village et assurera sa vitalité. »

Noël Richard, maire de Grande-Vallée

Faits saillants :

Le pont Galipeault sera transformé en pont chantant grâce à une installation interactive ludique qui comprend notamment un système sonore ainsi qu’un dispositif d’éclairage interactif intérieur et extérieur. Le projet permettra ainsi aux usagers du pont de l’utiliser comme un instrument grandeur nature.

Le FAIR vise le développement économique et touristique de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine afin de favoriser la création d’emplois et de richesse. Ce fonds comporte six volets, soit le soutien :