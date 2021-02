Des nouvelles de la Maison des Aînés

Bonjour, lecteurs, lectrices, voici des nouvelles de vos aînés.

2020 fût une année à oublier avec le départ de trois de nos résidents : madame Bibianne Côté, monsieur Julien Bonneau et en fin d’année monsieur Roger Minville et, … la pandémie en plus. 2021 suivra-t-elle la même direction ? En espérant que non se disent nos résidents. Tous ont bien hâte de retrouver les activités auxquelles ils tenaient comme la musique, la chorale et le quizz. Je tiens à souligner ici la résilience exceptionnelle de nos aînés. Heureusement ils peuvent continuer à pratiquer certaines activités au grand plaisir de chacun.

Pour ce qui est des cas de COVID, nous n’en avons aucun. Toutes les précautions sont mises en place afin de préserver nos résidents de ce fléau. Pour la suite des choses, nous observons les directives et espérons que tout reviendra à la normale le plus tôt possible. Sur ce, une Bonne Année ! Et de la santé à chacun et chacune de vous!