La MRC de La Côte-de-Gaspé démarre le projet « Municipalités nourricières »

Gaspé, le 21 janvier 2021 – En collaboration avec la MRC de La Côte-de-Gaspé, qui souhaite développer une démarche nourricière sur l’ensemble de son territoire, les municipalités de Petite-Vallée et de Grande-Vallée démarrent une consultation citoyenne afin de connaître les habitudes et les intérêts de leurs populations sur différents sujets en rapport avec l’alimentation.

Un sondage, publié en ligne sur les pages Facebook des deux municipalités et relayé par des organisations communautaires et par la MRC, invite les résidents et les résidentes de ces municipalités à donner leur avis. Il sera possible d’y inscrire ses réponses jusqu’au 15 février.

Les étapes suivantes

Au printemps 2021, une rencontre aura lieu dans les municipalités participantes afin de choisir les projets qui seront réalisés, en fonction du portrait alimentaire de la localité et des résultats du sondage.

À terme, le projet pourrait soutenir le développement de circuits courts d’achats locaux, de forêts nourricières, de jardins communautaires, de formations sur la cueillette ou la transformation d’aliments, de caveaux communautaires, etc. Les possibilités sont nombreuses. L’objectif est d’outiller les citoyens vers une meilleure connaissance des possibilités, de leur offrir un lieu d’échange et de les accompagner dans la réalisation de projets.

D’ici 2022, les cinq municipalités du territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé devraient avoir pris part au projet Municipalité nourricière; Cloridorme, Murdochville et Gaspé auront également l’occasion de consulter leur population et de réaliser leurs projets.

À propos de Municipalités nourricières

L’objectif du projet, largement inspiré du projet « Municipalité nourricière[1] » développé au Saguenay, est de réaliser un à deux projets par municipalité afin d’augmenter l’autonomie alimentaire du territoire[2]. Ce projet repose sur la participation citoyenne aux différentes activités proposées et sur l’implication de la population dans le choix, l’élaboration et la réalisation de projets locaux qui lui ressemblent.

À travers ce projet, la MRC et ses partenaires de la Démarche intégrée en développement social, souhaitent donner l’opportunité aux municipalités de s’approprier le mouvement « Nourrir notre monde », qui vise à favoriser une alimentation locale, saine, durable et solidaire.

À propos de la MRC

Rappelons que La municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Gaspé est l’une des six MRC de la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Elle est située à l’extrémité nord-est de la péninsule gaspésienne. Elle est composée de cinq municipalités, soit Gaspé, Murdochville, Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme.