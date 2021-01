Vie municipale Grande-Vallée

Du patinage cet hiver à Grande-Vallée !

La municipalité de Grande-Vallée a récemment pris la décision d’ouvrir ses patinoires extérieures cet hiver, et ce, malgré la pandémie de la COVID-19. Cette décision s’inscrit dans la volonté du conseil municipal de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de bouger et de profiter de la saison hivernale dans notre village.

Face à ce contexte particulier, des démarches ont été effectuées afin d’embaucher un(e) surveillant(e) qui sera notamment chargé(e) d’assurer la gestion et l’entretien du bâtiment de la patinoire pour en assurer l’accès sécuritaire.

Exceptionnellement, le bâtiment sera exclusivement réservé aux usagers souhaitant enfiler ou enlever leurs patins et une capacité maximale sera établie pour respecter la distanciation physique. Par conséquent, le flânage et les regroupements ne seront pas tolérés et les personnes qui entreront dans le bâtiment devront se laver les mains et porter un couvre-visage.

Pour faciliter une utilisation sécuritaire et harmonieuse des patinoires, tous les usagers sont invités à respecter les consignes sanitaires dont la distanciation physique, et ce, même à l’extérieur.

Restez à l’affût pour connaître la date et les heures d’ouverture.

Bon patinage!.