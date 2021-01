Notre église a besoin d’aide

La paroisse de Grande-Vallée est une entité religieuse, érigée par l’évêque, par opposition à la fabrique qui est une entité civile érigée par le gouvernement du Québec dans le but de détenir les biens de la paroisse. (Réf : Loi sur les fabriques, article 1). Parmi ces biens, nous avons un bâtiment qu’on appelle église et qui est la propriété des gens, des paroissiens de Grande-Vallée et Petite-Vallée. Un curé dans une paroisse veille à l’administration des biens d’une paroisse et une charge pastorale lui est confiée. La fabrique, composée de 6 marguilliers et d’un curé, voit à l’administration des biens de la paroisse, le tout avec la collaboration de l’évêché de Gaspé; s’ajoutent à l’équipe un/une présidente et un/une secrétaire. Un comité de survie est toujours disponible pour aider. Ça va bien aller !

Nous avons reçu le 17 novembre le rapport final de la firme Proulx Savard et nous constatons que notre église a vraiment besoin d’aide… dû à l’usure du temps.

J’ai envoyé une copie du rapport au CONSEIL PATRIMOINE RELIGIEUX QUÉBEC (CPRQ). L’architecture de notre église lui confère la note C — supérieure selon la hiérarchisation régionale. La note reçue donne droit à une subvention pour des réparations. L’assemblée de fabrique attend le formulaire pour en faire la demande.

J’ai également envoyé une copie du rapport à l’assurance Mutuelle des Fabriques du Québec. À leur demande, il faut ériger un périmètre de sécurité selon leur plan afin d’interdire l’accès à l’église par les portes de l’entrée principale incluant celles de chaque côté du clocher. Nous attendons une réponse. Pour donner suite à cette réponse, nous pourrons peut-être ouvrir notre église. Nous sommes confiants.

Lors de la dernière rencontre du conseil de la fabrique, il est proposé et résolu unanimement, qu’un compte soit ouvert à la Caisse Desjardins, spécialement pour les réparations de l’église de Grande-Vallée. Le don que je fais, c’est parce que mon église est importante pour moi.

En attendant, il faut ramasser des sous pour les réparations, procéder à l’enlèvement de l’enduit cimentaire sur l’ensemble des surfaces., interventions seront également requises à la jonction des murs extérieurs avec les ouvertures [portes et fenêtres], une fois que l’ensemble des murs sera dégarni de ses revêtements, un nouveau revêtement en déclin de bois texturé [tel que celui d’origine] sera installé sur des fourrures de bois verticales et une membrane pare-air autocollante pleine continue sera installée à la surface des murs. etc…

Donc, voici les deux premières activités qu’on vous propose :

1e : Activité de financement :

Pour nos anciens du village, une campagne de financement a été lancée depuis le 25 novembre dernier sur internet, avec Nelson Minville et Jacques-Noël Minville. Notre objectif est de 100 000 $.

Je vous transmets le message que Jacques-Noël a reçu de Nelson Minville.

…‘’ Bonjour, comment faire pour aider ? Pourquoi ne pas demander à tous les anciens de Grande-Vallée de la Polyvalente Esdras-Minville qui sont partis [depuis 50 ans] une contribution pour les travaux ? Ça s’organise ce genre de chose. Y a des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, des entrepreneurs et beaucoup, beaucoup de professionnels qui comme moi, j’en suis sûr, seraient heureuses et heureux de contribuer à la préservation du patrimoine bâti de notre village. Il faudrait les mettre au courant par une campagne d’information, de sollicitation et de partage sur les réseaux sociaux. C’est quoi les besoins ? Comment faire pour aider ? ».

Comment procéder pour mon don :

Vous allez sur le site https://fabrique-de-grande-vallee.ca/ , vous aurez accès à un lien [bouton] qui vous dirigera directement sur le site : https://charity.gofundme.com/o/en/ campaign/rnovation-de-notre-glise. Remplissez les cases qu’on vous demande pour faire et accepter votre don. Une fois que votre don sera fait, un reçu officiel portant le numéro d’enregistrement de la fabrique vous sera remis sur demande. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Fabrique-de-Grande-Vall%C3%A9e-107793931128492

Pour les paroissiens de Grande-Vallée et Petite-Vallée :

Une visite au bureau de la fabrique le lundi ou le jeudi en avant-midi.

Un téléphone le lundi ou le jeudi en avant-midi au numéro 418-393-2941 et nous irons chercher votre don.

Par la poste : Fabrique de Grande-Vallée, 5 Saint-François-Xavier Est, Grande-Vallée G0E1K0

Une boîte au : Marché Tradition, chez Bonichoix, épicerie Lemieux et à la pharmacie Familiprix.

Une fois que votre don sera fait, un reçu officiel portant le numéro d’enregistrement de la fabrique vous sera remis sur demande.

Nous vous remercions de votre générosité de toujours à l’égard de notre église.

En dernière heure, nous recevons le formulaire du CPRQ. Nous recevons également la confirmation des assurances. Un message fut envoyé par courriel à notre curé l’abbé Victor Djossou. Nous attendons une réponse en vue de l’ouverture de notre église en décembre.

L’assemblée de la fabrique de Grande-Vallée, Caroline, Marie-France et le comité de survie souhaitent beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour le temps des Fêtes et la Nouvelle Année. Que nos projets les plus chers se réalisent ainsi que celui de la réparation de notre église.

À suivre.