Le Centre d’action bénévole vous informe

Guignolée et paniers de Noël 2020

La période des fêtes arrive à grands pas et nous voulons vous informer des changements quant à la Guignolée de cette année. En raison du contexte sanitaire actuel, le conseil d’administration du CAB a pris la décision de ne pas tenir d’activités de collecte de dons par porte-à-porte cette année. Par contre, d’autres moyens sont mis en place afin de récolter l’argent nécessaire à l’achat des paniers de Noël.

D’abord, nous invitons la population de l’Estran à donner généreusement en ligne via la plateforme CanaDon. Vous pouvez faire votre don pour la Guignolée au lien suivant : https://www.canadahelps.org/fr/pages/ guignolee-2020-du-centre-daction-benevole-la-grand/

Des reçus d’impôts sont directement émis par CanaDon. Vous pouvez également remettre votre don directement au Centre d’action bénévole jusqu’au 18 décembre 2020.

Nous vous invitons aussi à profiter de la promotion du Marché Tradition et de l’épicerie Lemieux. Venez en aide aux familles dans le besoin en achetant un sac-cadeau au coût de 10 $ entre le 5 novembre et le 31 décembre 2020.

Encore cette année, les bénéficiaires des paniers de Noël recevront des certificats cadeaux auprès des épiceries de l’Estran ainsi que certaines denrées. Nous vous rappelons que les demandes de panier de Noël ne sont pas acceptées d’emblée et qu’un comité se charge d’analyser et d’approuver chaque demande. De plus, les certificats cadeaux ne peuvent servir à acheter des produits du tabac, de l’alcool ou de la loterie.

Nous comptons sur votre générosité habituelle afin d’aider les personnes démunies de notre communauté !

Merci à tous !

Prix Hommage bénévolat-Québec 2020

Clin d’œil sur la journée internationale des bénévoles du 5 décembre prochain ! L’équipe du Centre d’action bénévole La Grande Corvée remercie sincèrement tous les bénévoles qui mettent temps, énergie et compétences personnelles et professionnelles au service de la population du secteur l’Estran.

Souhaitez-vous proposer la candidature d’un Jeune bénévole (14 à 35 ans), d’un Bénévole (36 ans et plus) ou d’un Organisme au prix Hommage bénévolat-Québec 2020 ?

La période de mise en candidature est maintenant lancée et la date limite d’inscription est le 5 décembre 2020. Pour tout renseignement, contactez le Centre d’action bénévole ou allez sur le site www.ditesluimerci.gouv.qc.ca pour la marche à suivre.

Fermeture des bureaux du CAB

Veuillez prendre note que le Centre d’action bénévole et la friperie de Grande-Vallée seront fermés du 21 décembre 2020 au 1 janvier 2021 pour la période des fêtes. Nous serons de retour le 4 janvier 2021 aux heures habituelles !

Merci et de joyeuses Fêtes à tous !.