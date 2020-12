Mot du président

Chères lectrices et chers lecteurs, en ce mois de décembre 2020, je viens de compléter une première année à titre de président de votre Journal. Connaissant dès le départ les défis inhérents à la pérennisation d’un média écrit communautaire, comme vous, j’étais loin de me douter que quelques mois plus tard, nous serions confrontés à un défi supplémentaire.

La pandémie, toujours présente au cœur de nos vies, a affecté et continue d’affecter les opérations du Journal à divers niveaux. Par exemple, le fort ralentissement des activités de nombreux organismes du secteur a occasionné une diminution du contenu alimentant chaque parution, mais aussi une chute importante des revenus d’impression. Face à la situation, nous devons constamment faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité.

Malgré ces temps difficiles, comme en témoignent les nombreux vœux des fêtes inclus dans ce numéro, les entreprises, les organismes et les institutions du secteur continuent de contribuer à la survie du Journal. En mon nom personnel ainsi qu’aux noms de mes collègues du conseil d’administration et de notre coordonnateur, je vous remercie sincèrement de votre précieux apport à notre organisme et notre communauté.

Dans l’attente d’un vaccin, l’équipe du Journal vous transmet ses meilleurs vœux de santé et de bonheur avec vos proches pour 2021.

Joyeuses fêtes et bonne lecture !.