Deux étudiantes membres de la Caisse Desjardins Mer et montagnes remportent une bourse

Grande-Vallée, 20 novembre 2020 — La Caisse Desjardins Mer et montagnes est ravie d’annoncer que mesdames Maud Patterson et Maude Henley sont les heureuses bénéficiaires d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins d’une valeur de 1 000 $ chacune.

Les candidatures de mesdames Patterson et Henley ont été sélectionnées parmi plus de 40 000 candidatures soumises cette année. Les grandes incertitudes et doutes vécus dans les derniers mois par les étudiants auront un impact sur qui ils sont, sur qui ils deviendront. Desjardins a à cœur de faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’être là pour eux et ainsi, les soutenir dans cette période charnière. Une bonification du programme de bourses d’études de la Fondation Desjardins de 500 000 $, le portant à 1,8 M $ au total, a d’ailleurs été annoncée en avril dernier.

« Ces jeunes, très inspirants, se démarquent par leur persévérance ou leur engagement dans le milieu. C’est un honneur de les appuyer. Ils méritent qu’on les encourage et qu’on les aide à développer leur plein potentiel. », mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.

Ce geste s’inscrit dans le prolongement de l’action de la Caisse Desjardins Mer et montagnes dans son milieu, sous la forme d’un engagement concret envers la réussite éducative. Grâce à la force du Mouvement Desjardins, des milliers d’étudiants au parcours hors du commun sont appuyés financièrement dans leurs études chaque année. En poursuivant leurs études, ces jeunes se donnent la possibilité de contribuer positivement et concrètement à la société. La Caisse Desjardins Mer et montagnes est particulièrement fière de reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même au mieux-être économique et social de sa collectivité.

Le conseil d’administration de la caisse se joint au directeur général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à nos deux jeunes lauréates et pour les féliciter de cette distinction.