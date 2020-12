NOS

MEILLEURS VOEUX ET REMERCIEMENTS À :

Tous nos membres,

bénévoles et partenaires

En ce temps de réjouissances et d’amour, même en pandémie, permettez-moi de souhaiter la santé, la paix et le bonheur à tous les membres du Club 50 ans de Petite-Vallée, à toute la population de Petite-Vallée et à tout le secteur de l’Estran.

Le Chœur de l’Estran :

Une année difficile va bientôt se terminer, autant pour les choristes, les musiciens et notre chef de chœur. Nous vous remercions très sincèrement. Nous devions donner un concert en mai 2020 mais la pandémie nous a virés de bord et nous devrons le remettre en mai 2021 probablement. Toujours pour le plaisir de chanter, de se parler de nos joies, de nos peines et d’échanger sur les potins…

Baseball-poche, pétanque-atout

Une grosse année 2020 prévue quand même avec les jeux chez nous, mais la pandémie a gagné. Les bénévoles du secteur de l’Estran étaient prêts à accueillir la Gaspésie et les Îles mais!…Plus de 40 personnes participaient régulièrement à nos activités du lundi et jeudi pour le baseball-poche et le dimanche pour la pétanque-atout et la babette. Mais on se donne rendez-vous pour l’année 2021 et pour les Jeux 50 ans + de la G.I.M. du Secteur de l’Estran du 17 au 20 juin 2021

En 2021 c’est chez-nous que ça s’passe 17 au 20 juin.

Tout le secteur de l’Estran doit se mobiliser pour être à la hauteur et recevoir les personnes de 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Les Jeux 50 ans de la Gaspésie et des Îles invitent toutes les personnes de plus de 50 ans à s’inscrire aux Jeux comme participants et bénévoles. Le Comité du secteur de l’Estran va bientôt reprendre son travail et nous espérons présenter des compétitions partout sur le territoire de l’Estran (St-Yvon à Manche-d’Épée). Nous recommencerons nos rencontres de groupes et de bénévoles. Nous vous contacterons prochainement ou téléphonez-nous au 418-393-2083 et soyez assurés que nous vous trouverons du travail 100% garanti…

Nos meilleurs vœux et une année 2021 remplie de beaux projets et surtout de santé et d’amour surtout oubliez ce maudit COVID…grrrrrr!…