Bibliothèque de Grande-Vallée

Pour le temps des fêtes

Noël approche à grands pas. Voici ce que vous offre votre bibliothèque afin de bien profiter de ce merveilleux temps de l’année.

Ouverture spéciale

Le samedi 19 décembre, la bibliothèque sera ouverte de 9 h à midi, afin que vous puissiez venir faire provision de livres à lire durant le congé.

Correction : contrairement à ce qui apparaît dans le journal papier, la bibliothèque fermera le 15 décembre pour le temps des fêtes et réouvrira le 12 janvier 2021.

Concours !

Tous les enfants qui emprunteront un livre à notre bibliothèque d’ici le 23 décembre seront inscrits à un concours pour gagner un beau prix.

Jeux et cours en ligne

Le Réseau BIBLIO Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine offre des jeux et des cours gratuits en ligne.

Jeux en ligne

Avec cette application, vous pouvez télécharger des jeux sur votre cellulaire ou tablette. Seul, en groupe ou en famille, relevez les défis que nous avons développés pour vous. Tous les jeux sont bilingues et faciles à utiliser pour les 8 ans et plus.

Tout Apprendre

Vous avez envie d’apprendre l’espagnol ? De vous mettre au dessin ? Cette ressource numérique permet l’accès à plus de 800 cours en ligne sur les thématiques suivantes : bien-être et santé, bureautique, langues, multimédia, sport, art et loisirs créatifs, musique, programmation et vie professionnelle.

Rendez-vous sur reseaubibliogim.qc.ca pour découvrir les jeux, les cours et toutes les autres ressources numériques qui vous sont offertes gratuitement.

Nous vous souhaitons un magnifique temps des fêtes, rempli de joie et de paix.