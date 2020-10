UNE ÉCLOSION DE COVID-19 EST EN COURS À L’HÔPITAL DE GASPÉ

GASPÉ, LE 20 OCTOBRE 2020 – La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie souhaite informer la population qu’une éclosion de COVID-19 touche présentement le Centre hospitalier de Gaspé. Moins de cinq employés et moins de 5 usagers ont reçu un test positif à la COVID-19.

En collaboration avec les gestionnaires sur place, la direction de la santé publique a identifié les employés et les usagers nécessitant un dépistage. Cet exercice se terminera demain.

Le CISSS de la Gaspésie a mis en place des mesures afin d’assurer la sécurité de la population et du personnel, telles qu’une désinfection générale des lieux, un renforcement des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) et un rehaussement de l’équipe d’hygiène et de salubrité. De plus, une cellule de crise ainsi qu’un comité de gestion d’éclosion ont été mis sur pied pour coordonner l’ensemble des actions en lien avec cette éclosion.

Soulignons que l’équipe PCI de l’hôpital est soutenue par l’équipe d’intervention tactique (SWAT) mise en place par le CISSS en mars dernier.

Le CISSS de la Gaspésie tient à rassurer la population que l’installation demeure sécuritaire. Les usagers sont invités à continuer de se présenter à leur rendez-vous.