REPORT DU DÉBUT DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LA VACCINATION DE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

GASPÉ, LE 15 OCTOBRE 2020 – Étant donné les travaux en cours sur le site Clicsanté qui rendent la prise de rendez-vous impossible pour la vaccination de la grippe saisonnière, la direction régionale de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine reporte celle-ci au lundi 19 octobre 2020.

Considérant le contexte actuel, la prise de rendez-vous sera obligatoire pour les personnes qui souhaiteront obtenir un vaccin lors d’une clinique de vaccination. De plus, il sera maintenant possible pour la population de demander un vaccin lors de leur rendez-vous médical ou d’une consultation à l’urgence. Cette nouvelle possibilité permettra de diminuer l’achalandage dans les cliniques de vaccination.

Dès le 19 octobre prochain, les personnes intéressées pourront prendre un rendez-vous sur le site Internet http://www.clicsante.ca ou par téléphone au 1 844 689-1202.

Rappelons que la vaccination est fortement recommandée aux personnes qui ont plus de risque de présenter des complications :

o les personnes de 6 mois et plus atteintes de certaines maladies chroniques;

o les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

o les personnes âgées de 75 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de transmission, la vaccination est aussi offerte gratuitement :

o aux proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à risque élevé d’hospitalisation ou de décès ainsi qu’à leurs aidants naturels;

o aux travailleurs de la santé, particulièrement à ceux qui donnent des soins directs aux patients.

Pour plus d’informations: https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/grippe-saisonniere-influenza/