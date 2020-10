Record d’investissement par la SADC de Gaspé

Plus de 1,1 M $ d’aide financière versée aux entreprises et organismes du territoire de La Côte-de-Gaspé

Gaspé, le 16 septembre 2020 — Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, tenue en séance virtuelle le 9 septembre 2020, la Société d’aide au développement des collectivités de Gaspé a dressé un bilan fort positif de ses actions de l’année 2019-2020. Le montant total des aides financières investies par l’organisme entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 a atteint les 1,1 M $, un record pour la SADC de Gaspé. Cet excellent bilan s’inscrit dans la première année de la nouvelle entente de cinq ans avec Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Les aides financières ont été consenties sous forme de prêt de 1,02 M $ dans 29 dossiers d’investissement. À cela s’ajoute un montant de 80 000 $ en contributions non remboursables, distribué entre 30 projets de développement économique local. L’ensemble de ces aides a permis la création de 18 emplois et le maintien de 128 autres, en plus de générer des investissements de plus de 7 millions de dollars sur notre territoire.

Par ailleurs, deux projets majeurs dans le secteur de l’Estran ont été soutenus par un montant de 312 000 $. « Nous sommes fiers d’affirmer que notre aide touche maintenant plus que jamais tout le territoire de notre MRC », mentionne le président sortant du conseil d’administration de la SADC de Gaspé, monsieur Stéphane Ste-Croix.

D’autres initiatives remarquables ont spécialement été mises en place, afin de supporter les efforts des entrepreneurs et des promoteurs pour traverser la crise de la COVID-19. Un moratoire sur le capital et les intérêts sur l’ensemble des prêts a été déployé. La SADC de Gaspé a également offert un programme d’aide technique pour le soutien de firmes comptables à 91 entreprises pour leur permettre de décrocher le maximum des aides financières offertes par les gouvernements.

À propos de la SADC de Gaspé

La mission de la SADC de Gaspé est d’accompagner les promoteurs dans le développement de La Côte-de-Gaspé, par le soutien technique et financier destiné aux entreprises et organismes.

Ocean-Cam

L’entreprise Ocean-Cam de Rivière-au-Renard a pu compter sur l’aide technique de la SADC de Gaspé au cours de la dernière année. Leurs caméras sous-marines sont en constante amélioration et se retrouveront sous peu sur le marché mondial.

SCM

La SADC a soutenu 9 dossiers avec son fonds Stratégie jeunesse dont les promotrices du bureau de notaires Simard Côté Monette à Gaspé.