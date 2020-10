Dévoilement des finalistes du Prix relève artistique Télé-Québec

Bonaventure, le 2 septembre 2020. – Culture Gaspésie est heureux d’annoncer le nom des trois finalistes du Prix relève artistique Télé-Québec : Caitlin Barter (Cascapédia) en arts visuels, Flavie Barberousse (Cap-d’Espoir) en arts visuels et Mathilde Côté (Gaspé) en musique. Le nom de la personne lauréate sera dévoilé le mardi 6 octobre 2020 en après-midi, lors de l’assemblée générale annuelle virtuelle de Culture Gaspésie. Toute la population est invitée à y assister : tous les détails au culturegaspesie.org.

Ce prix, assorti d’un montant de 2 000 $ et d’une capsule vidéo produite par La Fabrique culturelle de Télé-Québec, vise à mettre en valeur les réalisations d’une ou d’un artiste du territoire qui débute sa carrière artistique. Les trois finalistes recevront une adhésion gratuite à Culture Gaspésie ainsi qu’un crédit de 100 $ chacun applicable sur les formations et perfectionnement offerts par l’organisme.

Les finalistes :

Caitlin Barter (Cascapédia)

Artiste et enseignante gaspésienne, Catlin Barter fusionne son amour pour le plein air avec la peinture abstraite géométrique dans le but de créer des œuvres d’art fonctionnelles à l’aide de pagaies et de haches. À l’été 2016, elle fonde Tipsy Canoe Designs et propose de raconter l’histoire des gens et des villages du Canada, et tout particulièrement, ceux de la Gaspésie grâce à ses créations uniques. Ses œuvres sont en exposition dans plusieurs collections privées au Canada et aux États-Unis. tipsycanoedesigns.com/

Flavie Barberousse (Cap-d’Espoir)

Née en France, Flavie Barberousse a voyagé avant de s’établir en Gaspésie en 2017. Artiste visuelle, elle n’hésite pas à multiplier les expériences artistiques au gré des rencontres. Depuis son établissement à Percé, elle a produit 42 toiles inspirées par la Gaspésie, présentées lors de 3 expositions individuelles portant chacune sur une étape de sa recherche vis-à-vis de ce territoire. Ses tableaux se retrouvent dans plusieurs collections privées en France, au Québec et au Nouveau-Brunswick. flaviebarberousse.com/

Mathilde Côté (Gaspé)

Pianiste, compositrice et pédagogue, Mathilde Côté est une musicienne polyvalente. Elle a reçu sa formation en piano et en composition au sein d’institutions comme le Conservatoire de musique de Montréal et l’Université de Montréal avant d’aller étudier avec des maîtres au Québec et en Allemagne. Mathilde Côté travaille actuellement sur son premier opéra, « La nuit est ma femme », en collaboration avec le slameur Ivy. mathildecote.net/



Nos partenaires

La remise de ce prix est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de Télé-Québec. Par l’entremise de La Fabrique culturelle, Télé-Québec réalisera également une capsule vidéo du (de la) lauréat(e) 2020 (sauf exception). Cette capsule contribuera à la promotion de l’artiste, à son rayonnement et au développement de sa carrière.