Avis de décès

Jeannine Côté

Au CISSS de la Gaspésie – Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, le 2 août 2020, est décédée à l’âge de 89 ans, madame Jeannine Côté, épouse de feu monsieur Jean-Paul Coulombe et fille de feu monsieur Roch Côté et de feu madame Gertrude Béland.

Madame Côté demeurait à Sainte-Anne-des-Monts et autrefois de Madeleine. Une célébration à la mémoire de madame Côté a eu lieu samedi le 8 août 2020 à 10 h 30 au salon funéraire.

Après les rituels funéraires, la crémation de madame Côté a eu lieu au Crématorium de l’Est de la Maison Fournier de Sayabec et ses cendres ont été inhumées auprès de son époux au cimetière de Madeleine.

Madame Côté laisse dans le deuil ses enfants : Madonne (Bruno), Marina (Jean), Brenda (Sylvain), Paul-René (feu Camille), Marie-Jeanne (René), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis. L’ont précédée ses filles Denise, Marjolaine (feu Donald) et Marie-Line (Jean-Yves).

Pierre-Paul Côté

Au Manoir St-Augustin, le jeudi 20 août 2020, est décédé à l’âge de 72 ans, monsieur Pierre-Paul Côté, époux de dame Louise Lemieux demeurant à Gaspé.

Les funérailles ont eu lieu en la Cathédrale de Gaspé le vendredi 28 août à 16 heures.

Monsieur Pierre-Paul Côté laisse dans le deuil : son épouse : Louise Lemieux; ses 4 enfants : Pierre-Louis, Roxane (Hugues Fortin), Gabrielle (Jean-Guy Cassivi), Pascal-René (Manon Couture); ses 2 petits-enfants : Dimitri Nana-Côté, Pierre-Marc Dumaresq (Élizabeth Lamy); sa soeur : Camillia; ses 3 frères : feu Genest (Céline), Floran (Diane), Réjean (Lise); beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s sans oublier tous ses anciens élèves.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l’Association Pulmonaire du Québec.

Paul-Aimé Minville

Au CISSS Côte-de-Gaspé, Pavillon Hôtel-Dieu, le 11 septembre 2020, est décédé à l’âge de 97 ans et 10 mois, monsieur Paul-Aimé Minville époux de madame Paulette Coulombe demeurant à Grande-Vallée.

Les funérailles ont eu lieu en l’église de Cloridorme le vendredi 18 septembre 2020 à 15 heures et de là au cimetière de Grande-Vallée.

Monsieur Paul-Aimé Minville laisse dans le deuil outre son épouse, 4 filles : Jasmine (Denis), Manon (Daniel), Maryse (René) et Sonia (Harold); 1 fils : Ralph; 10 petits-enfants; 14 arrière-petits-enfants; ses sœurs : Marie-Rose, Sr Maria; beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer secteur l’Estran et/ou à La Fabrique de Grande-Vallée.

L’équipe du Journal désire offrir ses sincères condoléances aux familles éprouvées.