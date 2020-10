La CTRCAQ souhaite souligner la Journée internationale des aînés ainsi que la porte-parole 2020, Madame Marie-Josée Longchamps, comédienne et membre de l’UDA depuis 1964.

Québec, le 17 septembre 2020 – La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) et ses membres souhaitent, comme à chaque année, souligner La Journée internationale des aînés (JIA) célébrée le 1er octobre et la porte-parole 2020, Madame Marie-Josée Longchamps, que nous vous encourageons à solliciter.

La Journée internationale pour les personnes âgées est célébrée le 1er octobre de chaque année. Le 14 décembre 1990, l’Assemblée générale des Nations unies a voté la création au 1er octobre de la journée Internationale pour les personnes âgées telles qu’il est indiqué dans la résolution 45/106. La fête a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991. L’événement a été créée pour sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, à savoir la sénescence et la maltraitance. C’est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société.

Cette année est particulière, la situation actuelle ne nous permettra pas de grands rassemblements pour souligner la JIA, dû à la COVID-19 et ce sur l'ensemble du territoire québécois. Cet événement n'en est pas moins important. On compte plus de 1,5 million de personnes âgées de 65 ans ou plus au Québec. Près d'une personne sur cinq appartient à ce groupe d'âge (19 %). Au même titre que la fête des mères, la fête des aînés se doit d'être souligner.

souligner.

Afin d’ajouter une dimension publique à cette Journée mondiale, la Conférence (CTRCAQ) souhaite sensibiliser la population québécoise afin de favoriser l’inclusion des aînés dans la société. Plus que jamais nous devons affirmer l’importance des aînés dans nos communautés.

Vieillir c’est embêtant, mais c’est la seule façon de vivre longtemps. -Félix Leclerc

Les aînés, moteur de nos communautés!