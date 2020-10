PANDÉMIE DE COVID-19 / SITUATION AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS

Gaspé, le 28 septembre 2020 – Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs annonce qu’il collabore avec la Direction régionale de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à propos d’un (1) cas confirmé de COVID-19 chez un élève de l’école Esdras-Minville à Grande-Vallée.

L’élève a été placé en isolement dès la présomption d’un cas dans son entourage immédiat. Les élèves de sa bulle-classe ont passé le test et sont aussi en isolement. L’enseignement à distance pour ce groupe a débuté ce matin, et ce, pour une période de 10 à 14 jours suivant les recommandations qui seront émises par la Santé publique. Trois membres du personnel de cet établissement sont également en mode télétravail, en attente des résultats à leur test.

Tout est mis en œuvre actuellement pour assurer la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel de l’école concernée, tout comme nous œuvrons pour appuyer l’ensemble des élèves dans leurs apprentissages. Les parents des élèves de l’école Esdras-Minville ont été informés de la situation et des mesures prises. Nous comptons sur leur habituelle collaboration afin de respecter les recommandations.

Les parents et la population sont invités à consulter les différents sites d’information au sujet de la COVID-19, dont celui du Gouvernement du Québec, à l’adresse : www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/