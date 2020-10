Une église en réorganisation

Il faut réorganiser l’assemblée de fabrique de la paroisse St-François-Xavier de Grande-Vallée : le départ de l’abbé Jean-Luc Gilbert, le départ à la retraite de madame Rose Côté, la nomination à la présidence de l’assemblée de fabrique et l’attente des réponses de l’évêché de Gaspé.

Dimanche 19 juillet 2020 19 h à l’église de Grande-Vallée: 10 présences

-Myriam souhaite la bienvenue à tous.

-Yvan Minville fait la lecture du projet d’ordre du jour, Myriam informe qu’elle a été assermentée, ce qui complète à 6 le nombre de marguilliers requis à l’assemblée de fabrique de Grande-Vallée.

-L’abbé Jean-Luc Gilbert, président est absent donc les 2 résolutions prévues à cette rencontre ne seront pas légales, c’est à dire : la résolution présentant Marie-France Fournier à la présidence et la résolution concernant la réparation de la façade de notre église qui doit être envoyée à l’évêché de Gaspé.

-Considérant que le feuillet paroissial, le site internet notredamedelameretdesmontagnes.com et Facebook ne se rendent dans tous les foyers, il est proposé par des membres présents que toutes les informations et comptes rendus des réunions du comité de survie soient publiés dans le Journal Le Phare afin que tous les paroissiens des 2 vallées soient informés des démarches et des décisions pour la survie de notre église.

-L’installation de notre nouveau curé l’abbé Victor Djossou a eu lieu le dimanche 2 août en l’église Saint-Maxime du Mont-Louis. Il sera responsable de 8 paroisses.

-Monsieur Gaétan Lelièvre était à Grande-Vallée ces jours derniers. Il prend connaissance de la situation de notre église, il est une personne à se référer. Notre église a besoin d’aide.

Semaine du 19 juillet

Considérant que nos 2 résolutions ne sont pas légales et considérant que nous n’avions pas de président d’assemblée de fabrique présent à la rencontre du 19 juillet, Myriam Brousseau et moi décidons de rencontrer Noël Denis Samson, diacre permanent pour se renseigner sur certaines démarches vers l’évêché de Gaspé.

Deux marguilliers, Myriam Brousseau et Paul-Émile Pelletier décident donc de communiquer avec monsieur Serge Tidjani, chancelier à l’évêché de Gaspé pour lui faire part de la situation de la fabrique de Grande-Vallée. Ces deux marguilliers décident également de convoquer une assemblée de fabrique extraordinaire d’urgence ce jeudi 23 juillet 2020 – 19 h à l’église de Grande-Vallée. Nous sommes rendus là… nous attendons une réponse de Gaspé. Ça va bien aller…

Semaine du 26 juillet

Pas de réponse de Gaspé, du moins pour les deux marguilliers : Myriam Brousseau et Paul-Émile Pelletier. Tout est sur pause et la motivation d’avoir une assemblée de fabrique complète dynamique, engagée et prête à entreprendre des démarches pour réparer notre église est à la baisse. Abandonnerons-nous notre église ?

Semaine du 2 août.

Le hasard fait bien les choses. Le 6 août, je rencontre la présidente du Conseil de Fabrique de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Elle m’informe qu’une rencontre de tous les présidents et autres membres des 8 assemblées de fabrique du secteur a lieu mardi 11 août à 13 h 30 à l’église Saint-Maxime du Mont-Louis. Je m’informe auprès de certains marguilliers : aucune invitation reçue. Le 7 août, je reçois du conseil municipal par Nelson Fournier, conseiller, un document provenant du conseil du patrimoine religieux du Québec. C’est un coup d’envoi à un projet d’aide financière pour la réparation de notre église. J’en remets une copie à chacun des marguilliers c’est difficile d’avancer lorsque les postes de présidence et de secrétaire ne sont pas comblés. Il y a aussi les vacances.

Mardi le 11 août 2020, trois marguilliers, madame Rose Côté et moi-même allons à Mont-Louis rencontrer l’Abbé Victor Djossou, curé du secteur comprenant les paroisses de Marsoui à Grande-Vallée

(8 paroisses)

Nous rencontrons un pasteur désireux de travailler, de rassembler et surtout d’écouter les besoins de chacune des paroisses dont il a la responsabilité.

Grande-Vallée a le privilège de le rencontrer en privé. Il écoute attentivement la situation à l’assemblée de Fabrique de Grande-Vallée. Comme il est président et que 3 marguilliers sont présents, il y a quorum. Il saisit l’occasion de formuler la résolution de recommander Marie-France Fournier au poste de présidente et la faire parvenir à l’évêché de Gaspé pour acceptation. Nous attendons une réponse et également la réouverture de notre église.

Bienvenue à Grande-Vallée Abbé Victor Djossou, nous avons hâte de vous connaître.

À suivre.