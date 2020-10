Mot du président

Chères lectrices et chers lecteurs, nous achevons une saison estivale inédite, mais dont le fort achalandage touristique témoigne une fois de plus l’amour des québécois pour notre belle région. Si l’été tire à sa fin, la récente rentrée scolaire, dans le contexte de la pandémie actuelle, est également inédite pour les élèves, les enseignants et tout le personnel de soutien de nos écoles.

Quoi qu’il en soit, la vie continue alors que les organisations et la population doivent constamment faire preuve d’adaptation et de résilience.

Le Journal n’échappe pas à cette réalité ! Pour assurer la pérennité de notre média écrit communautaire face à la situation actuelle, chaque geste compte et tout le monde peut faire sa part. C’est pourquoi nous vous invitons à devenir membre ou ami(e) du Journal dans le cadre de notre campagne annuelle d’adhésion 2020. Pour vous procurez votre carte de membre, veuillez communiquer avec notre coordonnateur par téléphone au 418-393-2205 ou par courriel à : redaction@journallephare.org. Plusieurs modalités de paiement ont été mises en place pour vous permettre de devenir membre en toute sécurité.

Pour conclure, l’équipe du Journal est heureuse d’annoncer la nomination de madame Marie-France Fournier au sein de son conseil d’administration. Bienvenue dans l’équipe !

Avec l’arrivée de madame Fournier, les cinq sièges du conseil d’administration sont maintenant comblés. Voici la composition du conseil d’administration pour 2020-2021 : mesdames Francine Desjardins (secrétaire), Hélène De Celles et Marie-France Fournier ainsi que monsieur Marion Boucher à titre de vice-président et moi-même à titre de président.

Bon début d’automne à toutes et à tous !.