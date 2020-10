Consultation citoyenne sur les usages et les menaces liés aux milieux humides et hydriques du nord de la Gaspésie

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) souhaite établir un portrait des divers usages et des menaces en lien avec les lacs, les rivières, les milieux humides, les rives et les plaines inondables du nord de la Gaspésie. Cette initiative s’inscrit dans un mandat d’élaboration d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques confié aux organismes de bassins versants du Québec par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

D’ici le 16 septembre prochain, nous invitons les citoyennes et les citoyens du nord de la Gaspésie (permanents ou saisonniers) à remplir un sondage électronique afin de s’exprimer sur l’utilisation et l’intégrité des milieux humides et hydriques de leur territoire, dont celui couvert par les municipalités de l’Estran.

Le sondage est accessible en se rendant sur le site Internet du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (https://conseileaunordgaspesie.ca/) ou en utilisant le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/GW73VLH.

Les réponses obtenues contribueront à raffiner le portrait des milieux humides et hydriques de la région en vue d’établir des objectifs pertinents et réalistes visant leur conservation et leur utilisation durable.

Merci à l’avance de contribuer à la conservation des lacs, des rivières ainsi que des milieux humides et riverains du nord de la Gaspésie en répondant à ce sondage !.