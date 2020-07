Levée de la restriction à 50 personnes aux célébrations

Gaspé, le 3 juillet 2020

À Tous les curés,

Aux équipes de pastorale

Aux assemblées de fabrique



Pour la première phase de la réouverture progressive de nos églises, le nombre de participants aux célébrations dans les églises ouvertes était limité à 50. Mais depuis le 29 juin, d’après les propos du Dr Horacio Arruda, cette limite ne s’applique qu’aux festivals.

En conséquence, notre Évêque Mgr Gaétan Proulx autorise les curés à accueillir, à partir de samedi 4 juillet 2020, plus de 50 personnes dans l’église ou les églises choisie(s) dans vos secteurs pour les célébrations liturgiques, en respectant les mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire contenues dans les protocoles qu’il a approuvés. La distanciation physique demeure à 2 mètres. Le port du masque est fortement recommandé là où on ne peut respecter les 2 mètres.

Par la même occasion, notre évêque Mgr Gaétan Proulx apprécie tous les efforts consentis jusque-là et vous encourage à poursuivre dans la même lancée afin que nous gagnions ensemble la lutte contre cette pandémie.



Moïse Adeniran Adekambi

Vicaire général