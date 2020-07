La santé publique et les quais de la Gaspésie

La Santé publique régionale en mode sensibilisation sur les quais de la Gaspésie et des Îles

Gaspé, le mercredi 27 mai 2020 – Afin de contrer la transmission de la COVID-19, l’équipe de Santé au travail de la Direction de la Santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en collaboration avec la Sûreté du Québec ainsi que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, a mis en place une équipe qui assurera une vigie aléatoire sur les différents quais de la péninsule Gaspésienne et des Îles. Cette vigie a débuté au début du mois de mai et se poursuivra jusqu’au mois d’octobre prochain.

« Les principaux objectifs de cette initiative se résument à informer autant les travailleurs que la population générale, éveiller les gens aux risques entourant la COVID-19, et de promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et de distanciation en vigueur. Nous misons ainsi sur une approche communautaire visant à sensibiliser et à modifier le comportement des personnes qui transigent sur les quais », mentionne Dr Bonnier Viger, directeur régional de Santé publique.

Les espaces exiguës sur les bateaux, certaines tâches que les pêcheurs doivent accomplir lorsqu’ils sont à quai, ainsi que l’environnement des travailleurs des pêcheries sont peu propices à la mise en place des mesures d’hygiène et de distanciation. De plus, les quais sont reconnus comme étant des endroits de prédilection pour se regrouper. Il fait notamment partie de la culture gaspésienne d’aller voir les activités de pêches, d’y pratiquer la pêche récréative et de s’y regrouper pour socialiser, ce qui favorise les attroupements.

Par cette collaboration, la Santé Publique et la Sûreté du Québec souhaitent coordonner leurs actions afin de favoriser une prise en charge collective dans l’implantation de nouvelles mesures à prendre avec l’avènement de la pandémie. Les vigies s’effectueront sous forme de visite par un agent qui diffusera de l’information et répondra aux questions des utilisateurs sur place.