La RÉGÎM vous informe

LE TRANSPORT COLLECTIF GRATUIT POUR TOUS CET ÉTÉ

Carleton-sur-Mer, le 22 juin 2020 – Cet été, la RÉGÎM ne fait pas les choses à moitié. Les années passées, seuls les jeunes de moins de 18 ans avaient le privilège de se déplacer gratuitement sur les trajets réguliers du transport collectif de la RÉGÎM. Cette année, c’est tout le monde qui profitera de la gratuité! En effet, du 1er juillet au 31 août, toutes les personnes souhaitant se déplacer avec la RÉGÎM auront accès au service de transport collectif sans aucun frais.

« Nous souhaitons favoriser les déplacements en transport collectif pour la population de la région et pour la clientèle touristique cet été. En quelque sorte, la gratuité estivale sera notre contribution à l’effort de relance économique régionale dans le contexte actuel. Les mesures mises en place par la RÉGÎM permettent de limiter la propagation de la COVID-19 et nous souhaitons rassurer la population. Les transports collectifs sont sécuritaires et nous faisons tout pour protéger notre clientèle ainsi que notre personnel », mentionne Daniel Côté, président de la RÉGÎM, préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé.

Marie-Andrée Pichette, directrice générale de la RÉGÎM, croit que cette promotion permettra aux gens de la région de découvrir ou redécouvrir leur service de transport collectif pour ainsi en développer une habitude. « Bien que plus économique que l’utilisation d’une voiture, l’aspect monétaire du service peut parfois être un frein à son utilisation. La gratuité permettra d’être encore plus attractif pour les déplacements estivaux de toute la population et des touristes », ajoute cette dernière.

À noter que cette promotion ne s’applique pas au service de transport adapté de la RÉGÎM.

À propos de la RÉGÎM

La Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) offre divers services de transport de personnes : transport collectif pour tous en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, trajets spéciaux pour répondre à des besoins spécifiques et transport adapté sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie ainsi que dans la Baie-des-Chaleurs.

Pour plus d’information sur les diverses options de transport ou pour réserver un déplacement, visitez le www.regim.info ou communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 521-0841, qui est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.